தங்கம் விலை ஒரே நாளில் இரண்டு முறை உயர்வு
காலையில் தங்கத்தின் விலை பவுனுக்கு ரூ.880 உயர்ந்த நிலையில் தற்போது மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது.
சென்னை,
தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடனேயே இருக்கிறது. கடந்த சனிக்கிழமை நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.30-ம், பவுனுக்கு ரூ.240-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 300-க்கும், ஒரு பவுன் ரூ.90 ஆயிரத்து 400-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரையில், ஒரு கிராம் ரூ.165-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1 லட்சத்து 65 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை ஆனது. நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை தினம் என்பதால் தங்கம் விலையில் மாற்றம் இல்லை.
வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று காலை தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்தது. பவுனுக்கு ரூ.880 அதிகரித்து ஒரு பவுன் ரூ.91,280 ஆக உயர்ந்தது. கிராமுக்கு ரூ.110 உயர்ந்து ரூ.11,410 க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.2 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.167 க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
காலையில் தங்கத்தின் விலை பவுனுக்கு ரூ.880 உயர்ந்த நிலையில் தற்போது மாலை மீண்டும் விலை அதிகரித்துள்ளது. அதன்படி, ஆபரண தங்கத்தின் விலை பவுனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து ஒரு பவுன் ரூ.91,840 ஆக உயர்ந்துள்ளது. ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.70 அதிகரித்து ரூ.11,480 க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மேலும் வெள்ளியின் விலை ரூ.2 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.169 க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடந்த சில நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
09.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.90,400 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)
08.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.90,400
07.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.90,160
06.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.90,560
05.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.89,440
04.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.90,000
03.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.90,800
02.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.90,480