சற்று குறைந்த தங்கம், வெள்ளி விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

சற்று குறைந்த தங்கம், வெள்ளி விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன..?
x
தினத்தந்தி 19 Dec 2025 9:27 AM IST (Updated: 19 Dec 2025 9:31 AM IST)
t-max-icont-min-icon

வெள்ளியின் தேவை அதிகரித்து இருப்பதால் அதன் விலையும் கட்டுக்கடங்காமல் உயர்ந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

சென்னை,

தங்கம் விலை மீண்டும் கட்டுக்கடங்காமல் ஏறத் தொடங்கியது. கடந்த 12-ந்தேதியில் இருந்து அதன் விலை தாறுமாறாக ஏற்றம் கண்டது. கடந்த 11-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.96,400 என்று இருந்த நிலையில், 12-ந்தேதி ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.2,560 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.98 ஆயிரத்து 960-க்கு விற்பனை ஆனது. இதன் தொடர்ச்சியாக கடந்த 15-ந்தேதி மட்டும் சவரனுக்கு ரூ.1,160 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 120-க்கு விற்றது. இதன் மூலம் தங்கம் இமாலய உச்சத்தை தொட்டது.

அதற்கு மறுநாள் விலை சற்று குறைந்து மீண்டும் ஏறுமுகத்தில் இருக்கிறது. இதேபோல் வெள்ளி விலையும், தாறுமாறாக எகிறி வருவதை பார்க்க முடிகிறது. வெள்ளியின் தேவை அதிகரித்து இருப்பதால் அதன் விலை கட்டுக்கடங்காமல் உயருகிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக நேற்றும் தங்கம், வெள்ளி விலை உயர்ந்து இருந்தது.

தங்கத்தை பொறுத்தவரையில், நேற்று கிராமுக்கு ரூ.40-ம், கிராமுக்கு ரூ.320-ம் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.12 ஆயிரத்து 440-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.99 ஆயிரத்து 520-க்கும் விற்பனை ஆனது.

வெள்ளியை எடுத்துக்கொண்டால் நேற்று கிராமுக்கு ரூ.2-ம், கிலோவுக்கு ரூ.2 ஆயிரமும் அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ.224-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 24 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இதன் மூலம் வெள்ளி விலை தொடர்ந்து வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை பதிவு செய்து வருகிறது.

தங்கம் விலை

இந்நிலையில் தங்கம் விலை இன்று சற்று குறைந்துள்ளது. அதன்படி கிராமுக்கு ரூ.60-ம், சவரனுக்கு ரூ.480-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.12,380-க்கும், சவரன் ரூ.99,040-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையும் இன்று சரிவை சந்தித்துள்ளது. இதன்படி வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.3-ம், கிலோவுக்கு ரூ.3 ஆயிரமும் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.221-க்கும். ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 21 ஆயிரத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

கடந்த சில நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

19.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.99,040

18.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.99,520

17.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.99,200

16.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.98,800

15.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.1,00,120

14.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.98,960

13.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.98,960

12.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.98,960

11.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.96,400

10.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.96,240

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X