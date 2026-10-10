ஸ்கூட்டிக்குள் புகுந்த 6 அடி நீள பாம்பு மீட்பு.

ராஞ்சி,
ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் ஜாம்ஷெட்பூரில், ஸ்கூட்டியின் முன்பகுதிக்குள் புகுந்த சுமார் 6 அடி நீளமுள்ள பெரிய பாம்பு ஒன்று பாம்புபிடி வீரரின் உதவியோடு பத்திரமாக மீட்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் ஜாம்ஷெட்பூரில் உள்ள பாக்பேடா பரோடா காட் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மனிஷ் குமார். இவர் நேற்று (வெள்ளிக்கிழமை) மாலை தனது வீட்டின் முன் நிறுத்தியிருந்த ஸ்கூட்டிக்கு அருகில் ஒரு பாம்பு நடமாடுவதைக் கண்டுள்ளார். இதையடுத்து அதைப் பிடிக்க முயன்றபோது, அந்த பாம்பு திடீரென ஸ்கூட்டியின் சாக்கு மூட்டைப் பகுதிக்குள் நுழைந்து மறைந்தது. உடனடியாக அவர் அப்பகுதியின் பிரபல பாம்பு பிடிப்பாளரான மிதிலேஷ் ஸ்ரீவஸ்தவா (சோட்டு) என்பவருக்கு தகவல் கொடுத்தார்.
சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த சோட்டு, ஸ்கூட்டியை முழுமையாக சோதனை செய்தார். அப்போது பாம்பு வண்டியின் ஹேண்டில்பார் மற்றும் முன்பக்க இஞ்சின் பேனலுக்குள் சுருண்டு படுத்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, ஸ்கூட்டியின் முன்பகுதி பாகங்கள் ஒவ்வொன்றாக கழற்றப்பட்டன. சுமார் அரை மணி நேர போராட்டத்திற்குப் பிறகு, அந்த 6 அடி நீளப் பாம்பு எவ்வித காயமும் இன்றி பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு, அருகில் உள்ள அடர்ந்த வனப்பகுதியில் பாதுகாப்பாக விடப்பட்டது.
மழை மற்றும் குளிர் காலங்களில் வெப்பத்தைத் தேடி பாம்புகள் போன்ற ஊர்வன வண்டிகளின் இஞ்சின் மற்றும் உள்பகுதிகளுக்குள் தஞ்சமடைவது வழக்கமாகி வருகிறது. எனவே, பொதுமக்கள் தங்களது இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களை எடுப்பதற்கு முன், ஒருமுறை கவனமாகப் பரிசோதிக்க வேண்டும் என வனத்துறையினரும் சமூக ஆர்வலர்களும் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.