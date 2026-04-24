புதுச்சேரி விமான நிலையத்தில் மே 1 முதல் கூடுதல் விமான சேவைகள் தொடக்கம்

மத்திய அரசின் 'உதான்' (UDAN) திட்டத்தின் கீழ் இதற்கான கட்டணச் சலுகைகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
புதுச்சேரி விமான நிலையத்தில் இருந்து பல்வேறு முக்கிய நகரங்களுக்குக் கூடுதல் விமான சேவைகள் வரும் மே 1-ந் தேதி முதல் தொடங்கப்பட உள்ளதாகப் புதுச்சேரி விமான நிலைய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். குறிப்பாக பெங்களூரு, ஹைதராபாத் மற்றும் கொச்சி போன்ற நகரங்களுக்கு நேரடி விமான சேவைகள் அதிகரிக்கப்பட உள்ளதாகத் தெரிகிறது. இது தவிர சென்னை போன்ற அருகிலுள்ள நகரங்களுக்கும் சிறிய ரக விமானங்களை இயக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

புதுச்சேரி ஒரு சிறந்த முக்கியச் சுற்றுலாத் தலமாக விளங்குவதால், கோடை விடுமுறை காலத்தை முன்னிட்டு இந்தச் சேவைகள் தொடங்கப்படுகின்றன. இது உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டுச் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகையை எளிதாக்கும். இதற்கான பயணச் சீட்டு முன்பதிவுகள் வரும் வாரத்தில் தனியார் விமான நிறுவனங்களின் இணையதளங்களில் தொடங்கும். மத்திய அரசின் 'உதான்' (UDAN) திட்டத்தின் கீழ் இதற்கான கட்டணச் சலுகைகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

இந்த கூடுதல் விமான சேவை விரிவாக்கம் புதுச்சேரியின் வர்த்தகம் மற்றும் சுற்றுலா சார்ந்த தொழில்களில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

புதுச்சேரி மக்களின் நீண்ட காலக் கோரிக்கையை ஏற்று, கோடை விடுமுறையை முன்னிட்டு இந்த விமான சேவை விரிவாக்கம் செய்யப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Related Stories

No stories found.
