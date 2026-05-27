டெல்லி புறப்பட்டார் முதல் அமைச்சர் விஜய்: பிரதமர் மோடி, மத்திய மந்திரிகளை சந்திக்கிறார்

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் தனிப்பெரும் கட்சியாக தவெக வென்றது. இதையடுத்து, காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், விசிக, ஐயுஎம்எல் ஆகிய கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்து தவெக ஆட்சி அமைத்தது. முதல் அமைச்சர் விஜய் உட்பட 35 பேர் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ளனர். முதல்-அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு முதல் முறையாக டெல்லி பயணம் செய்கிறார். இன்று (புதன்கிழமை) காலை 10 மணிக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து சிறப்பு விமானம் மூலம் டெல்லி புறப்பட்டார்.
நண்பகல் 12 மணியளவில் விஜய் டெல்லி சென்றடைகிறார். அங்கு தமிழ்நாடு அரசு இல்லத்துக்கும் அவர் முதல் முறையாக செல்ல உள்ளார். அவருக்கு அங்கு வழங்கப்பட இருக்கும் அரசு மரியாதையையும் ஏற்க இருக்கிறார். மாலை 4.30 மணியளவில் பிரதமர் மோடியை, முதல்-அமைச்சர் விஜய் சந்திக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. முதல்-அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின்னர், மோடியுடன் நடைபெற இருக்கும் முதல் சந்திப்பு இது ஆகும்.
இந்த சந்திப்பின் போது, பல்வேறு திட்டங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு, வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்குக் கிடைக்க வேண்டிய ஒப்புதல்கள், மேகதாது அணை விவகாரம் மற்றும் 'பி.எம்.ஸ்ரீ' திட்டம் உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் தேவைகள் குறித்த விரிவான மனுவை முதல்-அமைச்சர் விஜய், பிரதமர் மோடியிடம் சமர்ப்பிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சந்திப்புக்கு பிறகு உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா, நிதி மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் உள்ளிட்டோரையும் விஜய் சந்திக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இன்று இரவு டெல்லியில் தங்கும் முதல் அமைச்சர் விஜய், நாளை (வியாழக்கிழமை) அகில இந்திய காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி மற்றும் ராகுல் காந்தியையும், அதன் பின்னர் இந்திய கம்யூனிஸ்டு, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சி தலைவர்களையும் சந்திக்க திட்டமிட்டிருப்பதாகவும், அந்த சந்திப்பை முடித்ததும் அன்றைய தினமே முதல்-அமைச்சர் விஜய் சென்னை திரும்ப இருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.