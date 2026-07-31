இந்தியா வருகிறார் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்.

டெல்லி,
சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங், வரும் செப்டம்பர் மாதம் இந்தியாவிற்கு வருகை தர உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
புது டெல்லியில் வரும் செப்டம்பர் 12 மற்றும் 13 ஆகிய தேதிகளில் பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு நடைபெற உள்ளது. இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் இந்தியாவிற்கு வருகிறார். கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு கிழக்கு லடாக் எல்லைப் பகுதியில் இரு நாட்டு ராணுவத்தினருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட கல்வான் பள்ளத்தாக்கு மோதலுக்குப் பிறகு, சீன அதிபர் இந்தியாவிற்கு வருவது இதுவே முதல்முறையாகும்.
இதற்கு முன்னதாக, கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் தமிழகத்தின் மாமல்லபுரத்தில் நடந்த முறைசாரா உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்க அவர் இந்தியா வந்திருந்தார். அதன் பிறகு, இரு நாட்டு எல்லைப் பதற்றம் காரணமாக நீண்ட நாட்களாக இருதரப்பு உறவுகளில் தேக்கம் நிலவி வந்தது.
தற்போது, எல்லையில் ரோந்துப் பணிகளை மேற்கொள்வது தொடர்பாக இரு நாடுகளுக்கும் இடையே அண்மையில் சுமூக உடன்பாடு ஏற்பட்டது. இந்தச் சூழ்நிலையில், சீன அதிபரின் இந்த இந்திய வருகை, இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான ராஜதந்திர மற்றும் வர்த்தக உறவுகளை மீண்டும் சீரமைப்பதில் மிக முக்கிய மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் இம்மாநாட்டில் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினும் கலந்துகொள்ள வாய்ப்புள்ளது.