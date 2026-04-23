எந்த சூழலிலும் குறைந்த வயதுடையவர்களை வாகனம் ஓட்ட அனுமதிக்க வேண்டாம் - போக்குவரத்து துறை எச்சரிக்கை!

புதுச்சேரி,
புதுச்சேரி முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளர் (போக்குவரத்து ) அலுவலகம், வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவித்திருப்பதாவது;-
புதுச்சேரி போக்குவரத்து காவல்துறை, புதுச்சேரியில் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடைபயணிகளுக்கு பாதுகாப்பான மற்றும் உறுதியான சூழலை உருவாக்குவதற்கான தனது தொடர்ச்சியான முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, சமீபத்திய போக்குவரத்து விதிமீறல்கள் மற்றும் குறைந்த வயது வாகன ஓட்டம் தொடர்பான சாலை பாதுகாப்பு சிக்கல்கள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ளது.
இந்த ஆய்வு, குறைந்த வயதில் வாகனம் ஓட்டுவது சாலை பாதுகாப்புக்கு முக்கியமான அச்சுறுத்தலாக இருப்பதை காட்டுகிறது. ஏனெனில், குறைந்த வயதுடையவர்கள் வாகனம் ஓட்ட தேவையான முதிர்ச்சி, பயிற்சி மற்றும் சட்டப்பூர்வ அனுமதி இல்லாமல் இருப்பதால், விபத்துகள் ஏற்படும் சாத்தியம் அதிகரித்து, பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு பாதிக்கப்படுகிறது.
தொடர்ச்சியான விழிப்புணர்வு இயக்கங்கள் மற்றும் கடுமையான அமலாக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும், சில பெற்றோர்கள் மற்றும் வாகன உரிமையாளர்கள் குறைந்த வயதுடையவர்களுக்கு வாகனம் ஓட்ட அனுமதிப்பது தொடர்ந்தும் காணப்படுகிறது. இதனால், குறைந்த வயதுடையவர்களின் உயிருக்கு மட்டுமல்லாது, பிற சாலை பயனாளர்களின் உயிருக்கும் ஆபத்து ஏற்படுகிறது.
குறைந்த வயது வாகனம் ஓட்டுதல், மோட்டார் வாகனச் சட்டத்தின் பிரிவு 199A-ன் கீழ் கடுமையான குற்றமாக கருதப்படுகிறது. 18 வயதிற்குக் குறைவானவர் வாகனம் ஓட்டுவது சட்டவிரோதமாகும். குறைந்த வயதுடையவர் வாகனம் ஓட்டும் போது பிடிபட்டால், பெற்றோர் அல்லது வாகன உரிமையாளர் குற்றவாளியாகக் கருதப்பட்டு, ரூ.25,000/- வரை அபராதம், 3 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை மற்றும் ஓட்டுநர் உரிமம் இடைநீக்கம் (பெற்றோர்/உரிமையாளருக்கு) விதிக்கப்படும். மேலும், குறைந்த வயதுடையவர், குழந்தைகள் நீதிமன்றம் (பாதுகாப்பு மற்றும் பராமரிப்பு) சட்டத்தின் கீழ் குழந்தைகள் நீதிமன்றத்திற்கு ஆஜர்படுத்தப்படுவார். மேலும், அவர் 25 வயது வரை ஓட்டுநர் உரிமம் பெற தகுதி இழக்கிறார். குற்றத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட வாகனத்தின் பதிவும் 12 மாதங்களுக்கு ரத்து செய்யப்படும்.
20.04.2026 முதல் 22.04.2026 வரை நடைபெற்ற சிறப்பு சோதனையின் போது, குறைந்த வயது வாகனம் ஓட்டுதல் தொடர்பாக 30 நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அனைத்து பெற்றோர்கள் மற்றும் வாகன உரிமையாளர்களையும் பொறுப்புடன் நடந்து கொண்டு, எந்த சூழலிலும் குறைந்த வயதுடையவர்களுக்கு வாகனம் ஓட்ட அனுமதிக்க வேண்டாம் என புதுச்சேரி போக்குவரத்து காவல்துறை கேட்டுக்கொள்கிறது. இவ்வகை விதிமீறல்கள் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கைகளை ஏற்படுத்துவதுடன், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்கும் பெரும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளன.
பள்ளிகள் மற்றும் பயிற்சி மையங்களின் தலைவர்களையும், மாணவர்களுக்கு குறைந்த வயது வாகன ஓட்டத்தின் சட்ட விதிகள் மற்றும் ஆபத்துகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி, சாலை பாதுகாப்பு முயற்சிகளில் ஒத்துழைக்குமாறு புதுச்சேரி போக்குவரத்து காவல்துறை கேட்டுக்கொள்கிறது.
கடுமையான அமலாக்க நடவடிக்கைகள் புதுச்சேரி முழுவதும் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படும். விதிமீறுபவர்கள் சட்டப்படி கடுமையாக எதிர்கொள்ளப்படுவர்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.