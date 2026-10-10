மேகதாதுவில் அணை கட்ட மார்ச் மாதத்திற்குள் அடிக்கல் நாட்டப்படும்: கர்நாடக மந்திரியின் பேச்சால் பரபரப்பு!

பெங்களூரு,
மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்திற்குள் அடிக்கல் நாட்டப்படும் என்று கர்நாடக நீர்ப்பாசனத்துறை மந்திரி செல்வராயசாமி தெரிவித்திருப்பது தமிழகத்தில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழகத்தில் காவிரி நீரை நம்பி விவசாயம் நடைபெறும் டெல்டா மாவட்டங்களில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை நிலவி வருகிறது. தமிழக அணைகளில் உள்ள நீரை இன்னும் 18 நாட்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும் என்ற நிலை இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டமும் சரிந்துள்ளதால், டெல்டா விவசாயிகள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
இந்தச் சூழலில், கர்நாடக மாநிலம் மண்டியா பகுதியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அம்மாநில நீர்ப்பாசனத்துறை மந்திரி செல்வராயசாமி, மேகதாதுவில் புதிய அணை கட்டுவதே காவிரி பிரச்சினைக்கு நிரந்தரத் தீர்வாக அமையும் என்று பேசியுள்ளார்.
மேலும், அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்திற்குள் மேகதாது அணை கட்டுவதற்கான அடிக்கல் நாட்டப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மேகதாது அணைத் திட்டத்திற்கான தயாரிப்புப் பணிகள் 99 சதவீதம் நிறைவடைந்துவிட்டதாகவும் மந்திரி கூறியுள்ளார். அவரது இந்தக் கருத்துகள் கர்நாடகத்தில் அணை கட்டும் திட்டத்தை முன்னெடுக்கும் முயற்சிகள் தீவிரமடைந்துள்ளதைக் காட்டுவதாகக் கருதப்படுகிறது.
ஏற்கெனவே காவிரி நீர் பங்கீடு தொடர்பாகத் தமிழகத்திற்கும் கர்நாடகத்திற்கும் இடையே நீண்டகாலமாகப் பிரச்சினை நிலவி வருகிறது. இந்த நிலையில், மேகதாது அணைக்கு அடிக்கல் நாட்டப்படும் என்ற கர்நாடக அமைச்சரின் பேச்சு தமிழக விவசாயிகளிடையே அதிர்ச்சியையும் கவலையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.