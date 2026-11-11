மும்பையில் பயங்கர தீ விபத்து: குடிசை பகுதியில் அடுத்தடுத்து வெடித்த சிலிண்டர்கள்

மும்பை,
மும்பையின் வடாலா பகுதியில் உள்ள குடிசை பகுதியில் நேற்றிரவு ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில், சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் அடுத்தடுத்து வெடித்து சிதறியதால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.
மும்பை வடாலாவில் உள்ள பிரதீக்ஷா நகர் காவலர் குடியிருப்பின் எல்5 கட்டிடத்திற்கு அருகில் 'மாலா கார்டன்' என்ற குடிசை பகுதி அமைந்துள்ளது. அங்கு நேற்றிரவு சுமார் 10:51 மணியளவில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது. காற்றின் வேகத்தால் தீ மளமளவென பரவி அங்கிருந்த குடிசைகளை சூழ்ந்தது.
தீயின் வெப்பம் தாங்காமல் குடிசைகளுக்குள் வைக்கப்பட்டிருந்த சமையல் எரிவாயு (எல்பிஜி) சிலிண்டர்கள் அடுத்தடுத்து பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்து சிதறின. இதனால் அப்பகுதி முழுவதும் கரும்புகை சூழ்ந்ததுடன், பொதுமக்கள் அலறியடித்து கொண்டு வீடுகளை விட்டு வெளியேறினர்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த மும்பை தீயணைப்பு படையினர் மற்றும் வடாலா டிடி போலீசார் மீட்பு பணிகளில் ஈடுபட்டனர். இரவு 11:15 மணியளவில் இது 'நிலை-1' தீ விபத்தாக அறிவிக்கப்பட்டு, தீயை அணைக்கும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டது. சுமார் இரண்டரை மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு, இன்று (புதன்கிழமை) அதிகாலை 1:25 மணியளவில் தீ முழுமையாக கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது.
இந்த தீயணைப்பு பணியின் போது சிராஜ் அஜீஸ் பதான் என்ற தீயணைப்பு வீரருக்கு முகத்திலும் கைகளிலும் லேசான தீக்காயங்கள் ஏற்பட்டன. உடனடியாக அவர் மீட்கப்பட்டு சயான் ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். அதிர்ஷ்டவசமாக, இந்த விபத்தில் பொதுமக்கள் யாருக்கும் உயிரிழப்போ அல்லது பலத்த காயமோ ஏற்படவில்லை.
விபத்துக்கான சரியான காரணம் மற்றும் சேத விவரங்கள் குறித்து மும்பை மாநகராட்சி மற்றும் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியது.