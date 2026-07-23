தேசிய செய்திகள்

மாணவர்கள் போராட்டம் தீவிரம்.. டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் இணைய சேவை முடக்கம்

இன்று நள்ளிரவு 12 மணி வரை இணைய சேவையை முடக்கி உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
மாணவர்கள் போராட்டம் தீவிரம்.. டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் இணைய சேவை முடக்கம்
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புதுடெல்லி,

தலைநகரில் மாணவர் போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், ஜந்தர் மந்தர் பகுதியை சுற்றியுள்ள 1.5 கி.மீ சுற்றளவில் நள்ளிரவு வரை மொபைல் இணையச் சேவை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. 'கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி' (CJP) என்ற மாணவர்கள் அமைப்பின் போராட்டக் களமாக ஜந்தர் மந்தர் தற்போது விளங்கி வருகிறது.

மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித் ஷாவின் இல்லத்திற்கு வெளியேயும் பிரிவு 163 அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், அப்பகுதியில் காவல்துறையினர் எச்சரிக்கைகளையும் விடுத்து வருகின்றனர்.

உணவகங்கள் மூடல்

இணையச் சேவை நிறுத்தப்பட்டதன் காரணமாக டெல்லியில் வணிக நடவடிக்கைகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போதைய நிலவரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு 'புதுடெல்லி வர்த்தகர் சங்கத்தின்' (NDTA) அறிவுறுத்தலின் பேரில், இன்று மாலை 6.30 மணிக்கு மேல் கன்னாட் பிளேஸில் உள்ள அனைத்துக் கடைகளும் உணவகங்களும் மூடப்பட்டுள்ளன.

மத்திய அரசு

இதற்கிடையில், போராட்டக்காரர்கள் மீதான தாக்குதலை கண்டித்து எதிர்க்கட்சித் தலைவரின் கூட்டத்திற்குப் பிறகு, எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்களும் 'இந்தியா' (INDIA) கூட்டணியின் தலைவர்களும் இன்று டெல்லியின் 'டீஸ் ஜனவரி மார்க்'கில் உள்ள காந்தி நினைவிடத்தை அடைந்தனர்.

கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் போராட்டங்கள் 34-வது நாளை எட்டியுள்ள நிலையில், மத்திய அரசுக்கும் போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையிலான பேச்சுவார்த்தைகளில் இதுவரை உடன்பாடுகள் எட்டப்படவில்லை. தாங்கள் நான்கு முறை பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைப்பு விடுத்தும் அதற்கான பதில் கிடைக்கவில்லை என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

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