நீட் சர்ச்சை நிலவி வரும் நிலையில் என்.டி.ஏ-வுக்கு புதிய இயக்குனர்களை நியமித்தது மத்திய அரசு

புதுடெல்லி
நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தை தொடர்ந்து, தேர்வு முகமையை மறுசீரமைக்கும் நடவடிக்கையாக, என்.டி.ஏ.(NTA)வுக்கு 2 இயக்குநர்கள் மற்றும் ஒரு இணை இயக்குநரை மத்திய அரசு நியமித்துள்ளது.
நீட் மற்றும் பிற தேர்வுகள் குறித்த தொடர் விமர்சனங்களுக்கு மத்தியில், தேசிய தேர்வுகள் முகமைக்கு (NTA) இரண்டு இயக்குநர்களையும், ஒரு இணை இயக்குநரையும் மத்திய அரசு நியமித்துள்ளது. என்.டி.ஏ.வின் தேர்வு முறையில் ஒரு பெரிய சீர்திருத்தத்தை அரசு மேற்கொள்ளத் தயாராகி வரும் நிலையில் இந்த நியமனங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த சீர்திருத்தங்களில், நான்கு நிலைகளை கொண்ட புதிய விடைத்தாள் சரிபார்ப்பு நடைமுறை மற்றும் நிபுணர் குழுவில் மாற்றங்கள் ஆகியவை அடங்கும்.
பணியாளர் நலத்துறை இன்று (28.08.2026) வெளியிட்ட தனித்தனி உத்தரவுகளின்படி, இந்தியக் காவல் பணி (IPS) அதிகாரியான ரவி குமார் சிங் மற்றும் இந்திய ஆட்சிப் பணி (IAS) அதிகாரியான பிரசன்ன வெங்கடேஷ் ஆகியோர் என்.டி.ஏ.வின் இயக்குநர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சுங்கம் மற்றும் மறைமுக வரிகள் துறையை சேர்ந்த 2016-ஆம் ஆண்டு பிரிவு இந்திய வருவாய் பணி (IRS) அதிகாரியான அமித் சம்தாரியா, இணை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
நியமன உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்ட மூன்று வாரங்களுக்குள் இந்த புதிய பொறுப்புகளை ஏற்குமாறு அந்த மூன்று அதிகாரிகளுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் பணியில் சேரத் தவறினால், "மத்திய பணியாளர் திட்டத்திலிருந்து (Central Staffing Scheme) நீக்கும் நடைமுறை" தொடங்கப்படக்கூடும் என்று அந்த உத்தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
நீட் மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, சுமார் 600 நிபுணர்களை நீக்கிவிட்டு, அந்தந்த துறைகளில் சிறப்பு தேர்ச்சி பெற்ற நிபுணர்களை பணியில் அமர்த்தவும் மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
நீட் வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பான சர்ச்சை உள்ளிட்ட தேர்வு முறைகேடுகள் காரணமாக, சமீப காலங்களில் NTA (தேசியத் தேர்வுகள் முகமை) கடுமையான விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டுள்ளது.
எனவே, தேர்வு நடைமுறைகளை வலுப்படுத்துவதையும், மாணவர்கள் மற்றும் தேர்வெழுதுவோரிடையே நம்பிக்கையை மீட்டெடுப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்ட மாற்றங்களை செயல்படுத்த அந்த முகமை தயாராகி வரும் நிலையில், இந்த புதிய நியமனங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.