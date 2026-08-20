ஆயிரம் வரிக்குதிரைகளுக்கு நடுவிலும் தாயை கண்டுபிடிக்கும் குட்டி! இயற்கையின் வியப்பூட்டும் ரகசியம்

ஆப்பிரிக்காவின் பரந்த புல்வெளிகளில் ஆயிரக்கணக்கான வரிக்குதிரைகள் கூட்டமாகச் சுற்றித்திரிவதைப் பார்ப்பதே ஓர் அற்புதமான காட்சி. கருப்பு - வெள்ளை வரிக்கோடுகளால் ஒரே மாதிரியாகத் தோன்றினாலும், ஒவ்வொரு வரிக்குதிரைக்கும் அதன் உடலில் இருக்கும் கோடுகளின் அமைப்பு தனித்துவமானது.
இந்த மிகப்பெரிய கூட்டத்தில் பிறக்கும் ஒரு குட்டி, தனது தாயை எப்படி அடையாளம் கண்டு கொள்கிறது என்பது இயற்கையின் சுவாரஸ்யமான புதிர்களில் ஒன்று.
வரிக்குதிரைக் குட்டி பிறந்த சில மணி நேரங்களிலேயே எழுந்து நின்று தாயைப் பின்தொடரத் தொடங்குகிறது. அந்த நேரத்தில் இருந்து தாயின் உருவம், உடலில் உள்ள வரிக்கோடுகளின் அமைப்பு, மணம் மற்றும் குரல் ஆகியவற்றை அது கவனித்து மனதில் பதியச் செய்கிறது.
பல வரிக்குதிரை இனங்களில், குட்டி பிறந்த பிறகு தாய், சில நாட்களுக்கு கூட்டத்திலிருந்து சற்று விலகி குட்டியுடன் தனியாக இருக்கும். இந்த காலகட்டம் குட்டிக்கு மிகவும் முக்கியமானது. கூட்டத்தில் உள்ள நூற்றுக்கணக்கான வரிக்குதிரைகளுக்கு மத்தியில் குழப்பமடையாமல், தாயின் தனித்துவமான அடையாளங்களை நன்கு அறிந்து கொள்ள இந்தத் தனிமையான காலம் உதவுகிறது.
மனிதர்களின் கைரேகையைப் போல ஒவ்வொரு வரிக்குதிரையின் உடலிலும் காணப்படும் கருப்பு–வெள்ளை கோடுகளின் அமைப்பும் தனித்துவமானது. கோடுகளின் அகலம், வடிவம் மற்றும் இடைவெளி உள்ளிட்ட அம்சங்கள் ஒவ்வொரு விலங்கிற்கும் வேறுபடுகின்றன.
இதனால், குட்டி தனது தாயின் உடலில் காணப்படும் குறிப்பிட்ட வரிக்கோடுகளின் அமைப்பை ஆரம்ப நாட்களிலேயே கவனித்து நினைவில் வைத்துக் கொள்கிறது. அதோடு, தாயின் மணம் மற்றும் குரலும் அதன் அடையாளம் காணும் திறனில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
சில நாட்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் பெரிய கூட்டத்துடன் வரிக்குதிரைகள் இணையும்போது, குட்டிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சவால் காத்திருக்கிறது. தன்னைச் சுற்றி ஒரே மாதிரியான கருப்பு–வெள்ளை வரிகளுடன் ஏராளமான வரிக்குதிரைகள் இருக்கும்.
ஆனால் குட்டி குழப்பமடைவதில்லை. தாயின் வரிக்கோடுகளின் வடிவம், மணம் மற்றும் குரல் ஆகியவற்றை வைத்து அதை அடையாளம் கண்டு தொடர்ந்து செல்கிறது. இதன் மூலம் கூட்டத்தில் தாயை குட்டி பிரிந்து போகும் வாய்ப்பு குறைகிறது.
ஆப்பிரிக்கப் புல்வெளிகளில் வரிக்குதிரைகளுக்கு உணவு தேடுவதுடன், வேட்டையாடும் விலங்குகளிடமிருந்து தப்பிப்பதும் அன்றாடப் போராட்டமாகும். குறிப்பாக குட்டிகள் சிங்கம், சிறுத்தை போன்ற வேட்டையாடும் விலங்குகளுக்கு எளிதான இலக்காக மாறக்கூடும்.
இத்தகைய சூழலில், குட்டி தனது தாயை விரைவாக அடையாளம் கண்டு அதனுடன் இணைந்து இருப்பது உயிர் பிழைப்பதற்கான முக்கியமான பாதுகாப்பாக அமைகிறது. கூட்டத்தின் பாதுகாப்புக்குள் இருப்பதும், தாயுடன் தொடர்ந்து நகர்வதும் குட்டியின் உயிர்வாழும் வாய்ப்பை அதிகரிக்கிறது.
வரிக்குதிரைகளின் வாழ்க்கையில் தாய்–குட்டி உறவு என்பது வெறும் பாசத்தின் வெளிப்பாடு மட்டுமல்ல. பார்வை, மணம், குரல் உள்ளிட்ட பல்வேறு உணர்வுகளைப் பயன்படுத்தி ஒருவரையொருவர் அடையாளம் காணும் அற்புதமான திறனையும் அது வெளிப்படுத்துகிறது.
ஆயிரக்கணக்கான வரிக்குதிரைகள் ஒன்றாக வாழும் கூட்டத்திலும், ஒரு குட்டி தனது தாயைத் தவறவிடாமல் கண்டுபிடிப்பது இயற்கை ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் வழங்கியுள்ள தனித்துவமான தகவமைப்புகளுக்கு ஓர் அழகான உதாரணம்.
ஒரே மாதிரியாகத் தோன்றும் ஆயிரம் முகங்களுக்கு மத்தியில், தனது தாயின் தனித்துவத்தை உணர்ந்து கொள்ளும் அந்தச் சிறிய வரிக்குதிரைக் குட்டி இயற்கையின் நுண்ணறிவை நமக்கு நினைவூட்டும் ஓர் அற்புதம்!