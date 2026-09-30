கவுகாத்தியில் ரோஹித் - கோலி படைத்த மாபெரும் சாதனைகள் - ஒரு பார்வை!

கவுகாத்தி,
கவுகாத்தி மைதானத்தில் ரோஹித் மற்றும் கோலி படைத்த மாபெரும் ஒருநாள் சாதனைகளை தற்போது பார்ப்போம்.
உலகெங்கிலும் உள்ள ஒருநாள் கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு இன்று மற்றொரு கொண்டாட்ட நாள். இருபெரும் ஜாம்பவான்களான ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் இன்று நடைபெறும் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான 2-வது ஒருநாள் போட்டியில் கவுகாத்தி மைதானத்தில் களம் இறங்குகின்றனர்.
2027 கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பையை நோக்கிச் செல்லும் பாதையில், இந்த இரு ஜாம்பவான்களின் 'ரோ-கோ' (Ro-Ko) ரெயில், அசாம் மாநிலத்தின் கவுகாத்தியில் உள்ள பார்சபரா மைதானத்தில் இன்று களம் காண்கிறது. இருவருக்குமே அசாம் மாநிலம் எப்போதும் ராசியான இடமாகவே அமைந்துள்ளது.
கவுகாத்தி மைதானம் எப்போதும் ரோஹித் சர்மாவின் மிகச் சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிக்கொண்டு வந்துள்ளது. இங்கு விளையாடிய 2 இன்னிங்ஸ்களில், ஒரு சதம் மற்றும் ஒரு அரைசதத்துடன் 235.00 சராசரியிலும், 127.71 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டிலும் 235 ரன்கள் குவித்துள்ளார்.
ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 12,000 ரன்களை எட்டும் 3-வது இந்தியர் என்ற பிரமாண்ட சாதனையைப் படைக்க ரோஹித் சர்மாவுக்கு இன்னும் 73 ரன்கள் மட்டுமே தேவை. ரோஹித், இதுவரை 289 போட்டிகளில் (281 இன்னிங்ஸ்கள்) 48.88 சராசரியுடன் 11,927 ரன்கள் எடுத்துள்ளார் (34 சதங்கள், 62 அரைசதங்கள்).
அசாமில் விராட் கோலியின் சாதனை இன்னும் பிரமாண்டமானது. நேரு ஸ்டேடியம் மற்றும் பார்சபரா ஸ்டேடியம் ஆகிய இரண்டு மைதானங்களிலும் சேர்த்து, தொடர்ச்சியாக 3 இன்னிங்ஸ்களில் 3 சதங்களை அவர் விளாசியுள்ளார்.
2010: நியூசிலாந்துக்கு எதிராக 110 ரன்கள்.
2018: வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான 323 ரன் சேஸிங்கில் 140* ரன்கள்.
2023: இலங்கை அணிக்கு எதிராக 87 பந்துகளில் 113 ரன்கள்.
அசாமில் விளையாடிய 3 ஒருநாள் போட்டிகளிலுமே சதமடித்துள்ள விராட் கோலி, மொத்தம் 119.33 சராசரியிலும், 120.13 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டிலும் 358 ரன்கள் குவித்துள்ளார்.
இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, 3 ஒருநாள் மற்றும் 5 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. முதல் ஆட்டத்தில் சுப்மன் கில், விராட் கோலியின் சதத்தாலும், குல்தீப் யாதவின் சுழலாலும் இந்தியா வெற்றி பெற்று 1-0 என முன்னிலை வகிக்கிறது.