“வானம் பொழிகிறது... பூமி விளைகிறது!” - ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்த வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன்

இந்திய விடுதலைப் போராட்ட வரலாற்றில் வீரத்துக்கும் தன்மானத்துக்கும் அடையாளமாகத் திகழ்பவர் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன்.
அநீதிக்கு அடிபணியாமல், அந்நிய ஆதிக்கத்தை எதிர்த்துப் போராடிய அவரது வாழ்க்கை, இன்றளவும் தமிழர்களின் நெஞ்சங்களில் நீங்கா இடம்பிடித்துள்ளது.
1760-ம் ஆண்டு தூத்துக்குடி மாவட்டம் பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் பிறந்த வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன், பின்னர் அப்பகுதியின் பாளையக்காரராகப் பொறுப்பேற்று மக்களின் நலனுக்காகப் பாடுபட்டார். அப்போது தமிழகத்தில் தனது ஆதிக்கத்தை விரிவுபடுத்தி வந்த ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனி, பாளையக்காரர்களிடம் வரி வசூலிக்க முயன்றது.
ஆங்கிலேயர்களின் ஆதிக்கத்துக்கு அடிபணிய மறுத்த கட்டபொம்மன், வரி செலுத்துவதையும் எதிர்த்தார். அப்போது, “வானம் பொழிகிறது, பூமி விளைகிறது, உனக்கேன் கொடுப்பது கிஸ்தி(வரி)?” என்ற வீர முழக்கம் அவருடன் தொடர்புபடுத்திப் பேசப்படுகிறது. அவரது துணிச்சலும் உறுதியும் ஆங்கிலேயர்களுக்கு சவாலாக அமைந்தன.
1799-ம் ஆண்டு பாஞ்சாலங்குறிச்சிக் கோட்டையில் ஆங்கிலேயப் படைகளுக்கு எதிராகக் கடுமையாகப் போரிட்டார். பின்னர் கைது செய்யப்பட்ட அவர், அதே ஆண்டு அக்டோபர் 16-ந் தேதி கயத்தாறில் தூக்கிலிடப்பட்டார்.
உயிரைத் துறந்தாலும் உரிமையை விட்டுக்கொடுக்காத கட்டபொம்மனின் தியாகம், அநீதிக்கு எதிராகத் துணிந்து நிற்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்துகிறது. தாய்நாட்டின் மீதான பற்றையும் தன்மானத்தையும் தனது வாழ்வின் மூலம் வெளிப்படுத்திய அவரது வரலாறு, இன்றைய தலைமுறைக்கும் உத்வேகம் அளிக்கிறது.
கயத்தாறில் உயிர் பிரிந்தாலும், தமிழர் நெஞ்சங்களில் என்றும் வாழும் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனின் புகழ் காலங்கள் கடந்தும் நிலைத்திருக்கும்.