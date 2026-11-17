திருச்செந்தூர்,
திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் கந்தசஷ்டி திருவிழா நிறைவடைந்த நிலையில், பலத்த பாதுகாப்பையும் மீறி பக்தர்களிடம் 8 சவரன் தங்க நகைகள், 15 செல்போன்கள் திருடப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் கந்தசஷ்டி விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான சூரசம்ஹாரம் நேற்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) நிறைவடைந்த நிலையில், கூட்ட நெரிசலைப் பயன்படுத்தி மர்ம நபர்கள் பக்தர்களிடம் கைவரிசை காட்டியுள்ளனர். இதில் சுமார் 8 சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் 15 செல்போன்கள் திருடப்பட்டுள்ளதாக கோவில் காவல்துறை தரப்பில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. திருடப்பட்ட நகை மற்றும் செல்போன்களின் மொத்த மதிப்பு ரூ.10 லட்சத்திற்கும் அதிகமாக இருக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது.
கந்தசஷ்டி விழாவை முன்னிட்டுத் திருச்செந்தூரில் 5 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட போலீசார் தீவிர பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனர். இவ்வளவு பெரிய அளவிலான போலீஸ் பாதுகாப்பு இருந்தபோதிலும், திருட்டுச் சம்பவங்கள் அரங்கேறியிருப்பது பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியையும் பல்வேறு கேள்விகளையும் எழுப்பியுள்ளது.
லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் திரண்டிருந்த திருவிழா காலத்தில் நடைபெற்ற இத்திருட்டுச் சம்பவங்கள் குறித்து போலீசார் சி.சி.டி.வி. காட்சிகளைக் கொண்டு தீவிர விசாரணை நடத்தி, குற்றவாளிகளை உடனடியாக கைது செய்து நகை மற்றும் செல்போன்களை மீட்டுத் தர வேண்டும் என பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.