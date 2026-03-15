உழவன் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலுக்கு நாளை முதல் கூடுதல் நிறுத்தம்

சென்னை எழும்பூர்- தஞ்சாவூர் இடையே உழவன் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
திருச்சி,

சென்னை எழும்பூர்- தஞ்சாவூர் உழவன் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண்கள் 16865,16866), சென்னை எழும்பூர்- மங்களூரு சென்டிரல் (வண்டி எண்கள் 16159, 16160) எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிய 2 ரெயில்களும் பரீட்சார்த்த அடிப்படையில் நாளை (மார்ச் 16) முதல் திண்டிவனத்தில் நின்று செல்லும் என தெற்கு ரெயில்வே அறிவித்து உள்ளது.

சென்னை எழும்பூர் -தஞ்சாவூர் உழவன் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் திண்டிவனத்திற்கு நள்ளிரவு 12.13 மணிக்கு வந்து 12.15 மணிக்கு புறப்படும் என்றும் மறு மார்க்கத்தில் அதிகாலை 2.13 மணிக்கு வந்து 2.15 மணிக்கு புறப்படும் என்றும் ரெயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

அதேபோல, சென்னை எழும்பூர்- மங் களூரு சென்டிரல் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் நள்ளிரவு 12.58 மணிக்கு வந்து 1 மணிக்கு புறப்படும் என்றும் மறு மார்க்கத்தில் 1.15 மணிக்கு வந்து 1.17 மணிக்கு புறப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த தகவலை திருச்சி கோட்ட ரெயில்வே மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி வினோத் தெரிவித்து உள்ளார்.

