சென்னை,
காலியாக உள்ள பல்கலை. துணைவேந்தர்கள் பதவியை நிரப்புவது தொடர்பாக முதல்-அமைச்சர் விஜய்க்கு கவர்னர் விஸ்வநாத் அர்லேகர் கடிதம் எழுதி உள்ளார்.
இதுதொடர்பான அந்த கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-
பல்வேறு மாநில பல்கலைக்கழகங்களில் உள்ள துணைவேந்தர் பதவிகளில் நிலவும் நீண்டகால காலிப் பணியிடங்கள் மற்றும் அதன் விளைவாக பட்டமளிப்பு விழாக்கள் நடத்துவதில் ஏற்படும் தாமதம், பல்கலைக்கழகங்களின் அன்றாட நிர்வாகத்தை பாதித்து வருகிறது. இப்பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதில் உங்கள் தனிப்பட்ட தலையீட்டை கோரி எழுதுகிறேன்.
தற்போது, பல்கலைக்கழகங்கள் தொடர்பான நிர்வாக முடிவுகள், அரசாங்கத்தால் அமைக்கப்பட்ட ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளர் குழுவின் மூலம் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இருப்பினும், தனிப்பட்ட பல்கலைக்கழகங்களின் அன்றாட நிர்வாக மற்றும் கல்வித் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதில் இந்த ஏற்பாடு பயனுள்ளதாக இல்லை. இத்தேவைகளுக்கு, நிறுவன மட்டத்தில் முடிவுகள் எடுக்கப்பட வேண்டியுள்ளது.
எனவே, திறமையான நிர்வாகத்தையும் கல்வி நடவடிக்கைகளின் தொடர்ச்சியையும் உறுதி செய்வதற்காக, அந்தந்த பல்கலைக்கழகச் சட்டங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் (UGC) விதிமுறைகளுக்கு இணங்க, முழுநேர துணைவேந்தர்களை நியமிப்பதற்கான பொருத்தமான ஏற்பாடுகளைச் செய்வது அவசியமாகும். அதே நேரத்தில், சட்டப்படி அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களில், நிலுவையில் உள்ள அனைத்து பட்டமளிப்பு விழாக்களையும் கூடிய விரைவில் நடத்துவதற்காக, பல்கலைக்கழகம் வாரியாக ஒரு கால அட்டவணை உருவாக்கப்படலாம். இதன்மூலம், மாணவர்கள் மேலும் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பார்கள்.
முக்கிய பிரச்சினை, தேடல் மற்றும் தேர்வுக் குழுக்களின் அமைப்பு தொடர்பானது; குறிப்பாக, யுஜிசி ஒழுங்குமுறைகள், 2018-இன் ஒழுங்குமுறை 7.3 (ii)-இன் கீழ், யுஜிசி தலைவரின் பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஒருவரை உள்ளடக்குவது தொடர்பானது. மாநில அரசு மற்றும் வேந்தரின் மாறுபட்ட நிலைப்பாடுகள், இது தொடர்பான நீதித்துறை நடவடிக்கைகளுக்கு வழிவகுத்துள்ளன. இந்த சூழலில், டாக்டர் எஸ். மோகன் எதிர் செயலாளர் வழக்கில் மாண்புமிகு சுப்ரீம்கோர்ட்டின் தீர்ப்பு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
புதுச்சேரி தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழக வேந்தர் (2026 INSC 100), 30.01.2026 தேதியிட்ட கடிதம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. அப்போதைய கவர்னர்-வேந்தர், 02.02.2026 தேதியிட்ட ஒரு பத்திரிக்கை வெளியீட்டின் மூலம், பல்கலைக்கழக மானிய குழுவின் (UGC) பரிந்துரைக்கப்பட்டவரைத் தேர்வுக் குழுக்களில் சேர்க்குமாறும், அது தொடர்பான நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளின் முடிவு வரும் வரை நடைபெற்று வரும் தேர்வு நடவடிக்கைகளை நிறுத்தி வைக்குமாறும் கோரியிருந்தார்.
பரஸ்பர கலந்தாலோசனை மூலம் இப்பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கும், வெளிப்படையான மற்றும் தகுதி அடிப்படையிலான தேர்வு முறையை நிறுவுவதற்கும், நான் பின்வரும் நடவடிக்கையை முன்மொழிகிறேன்:
(i) அமைப்பு: தேடல் மற்றும் தேர்வுக் குழுவில், பொருந்தக்கூடிய சட்ட விதிகள் மற்றும் நீதிமன்ற வழிகாட்டுதல்களுக்கு உட்பட்டு, பின்வரும் உறுப்பினர்கள் இடம்பெறலாம்:
வேந்தரின் ஒரு பிரதிநிதி, பல்கலைக்கழக சிண்டிகேட்டின் ஒரு பிரதிநிதி, யுஜிசி தலைவரின் ஒரு பிரதிநிதி; மற்றும் மாநில அரசின் ஒரு பிரதிநிதி. உறுப்பினர்கள், நிரூபிக்கப்பட்ட நேர்மை மற்றும் தொழில்முறைத் தகுதியுடன் கூடிய புகழ்பெற்ற கல்வியாளர்களாகவும் நிபுணர்களாகவும் இருக்க வேண்டும்.
(ii) தேர்வு மற்றும் பரிந்துரை: குழுவானது, எதிர்பார்க்கப்படும் காலிப்பணியிடத்திற்கு ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னதாகவே இந்த செயல்முறையைத் தொடங்க வேண்டும்; அக்குழு அமைக்கப்பட்ட 15 நாட்களுக்குள் அப்பதவிக்கான அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும்; மேலும், அறிவிப்பு வெளியான இரண்டு மாதங்களுக்குள் பரிசீலனையையும் நேர்காணல்களையும் முடிக்க வேண்டும். மிக முக்கியமாக, குழுவானது ஒருமனதான முடிவின் மூலம், தகுதியான மூன்று வேட்பாளர்களைத் தேர்வுப் பட்டியலில் சேர்த்து, அவர்களுக்கு முன்னுரிமை வரிசைப்படி தரவரிசைப்படுத்த வேண்டும்.
பரஸ்பர கலந்தாலோசனை மற்றும் ஒத்துழைப்பின் மூலம், விரைவான மற்றும் சட்டப்பூர்வமாக நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு தீர்வை எட்ட முடியும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன்.
பல்கலைக்கழகங்களின் பரந்த நலன் மற்றும் தங்கள் பட்டங்களுக்காகக் காத்திருக்கும் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, முன்மொழியப்பட்ட இந்த வழிமுறையை எளிதாக்கவும், நிலுவையில் உள்ள பட்டமளிப்பு விழாக்களை விரைவுபடுத்தவும் உங்கள் தனிப்பட்ட தலையீட்டை நான் நாடுகிறேன்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.