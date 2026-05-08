புதிதாக கல்லூரி செல்ல இருக்கிறீர்களா..? - உங்களுக்கான ஆலோசனைகள் இதோ

பிளஸ்-2 முடித்த மாணவர்கள் வெகுவிரைவிலேயே கல்லூரிக்குள் அடியெடுத்து வைக்க உள்ளனர். பள்ளியில் இருந்து கல்லூரி வாழ்க்கையில் நுழையும் மாணவர்களுக்கு உற்சாகமும் இருக்கும். அதேசமயம், கல்லூரி குறித்த பயமும் இருக்கும்.
புதிய இடம், புதிய நண்பர்கள், தனிமை பற்றிய பயமும் அவர்கள் மனதில் வேரூன்றியுள்ளது. இந்த பயத்தின் காரணமாக, மாணவர்கள் கல்லூரி வாழ்க்கையின் ஆரம்ப நாட்களை அனுபவிக்க முடியாமல் தவிக்கின்றனர். இந்த விஷயங்களை குறித்து நாம் பயப்படத் தேவையில்லை. சில விஷயங்களை மட்டும் கவனித்தால் போதும், கல்லூரி வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம்.
பயம்
ராகிங் இப்போது எல்லா கல்லூரிகளிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனால் இப்போது ராகிங் குறித்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இருப்பினும் சின்ன சின்ன ராகிங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தால் வெளிப்படையாக எதிர்க்கவும். அதேசமயம் யாருடைய சுயமரியாதையையும் புண்படுத்தாமல் கவனமாக இருங்கள்.
நம்பிக்கை
இது உங்களுக்கு கல்லூரியில் முதல் நாள் என்றால், உங்கள் நம்பிக்கையை வலுவாக வைத்திருங்கள். நம்பிக்கைதான், உங்களை தைரியமாக நடமாட வைக்கும். நட்பை உருவாக்கும்.
நட்பு
கல்லூரியின் முதல் நாள் அன்று அனைவரிடமும் பேச முயற்சி செய்யுங்கள். அதனால் நீங்கள் உங்கள் நண்பர்களை எளிமையாக அடையாளம் காண முடியும். அவர்களும் உங்களை அடையாளம் கண்டுகொள்வார்கள். அவர்களின் உதவியுடன் நீங்கள் நல்ல நண்பர்களை உருவாக்க முடியும். இன்னும் கொஞ்சம் மேலே சென்று, வகுப்பில் உள்ள எல்லோரிடமும் பேசுங்கள், அப்போது தான் உங்களுக்கு முன்னால் இருப்பவரை நீங்கள் அடையாளம் காண்பீர்கள். அவர் உங்களை அடையாளம் கண்டுகொள்வார். அதனால் தான் முதல் நாளிலிருந்தே அனைவரிடமும் பேசுவதும், உங்களோடு நட்பு கொள்வதும் மிகவும் முக்கியம்.
ஆடை தேர்வு
முதல் அபிப்பிராயம் கடைசி எண்ணம் என்று கூறப்படுகிறது. அதனால் கல்லூரியில் சேரும் முதல் நாள் உடையில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துங்கள். எதுவும் பேசாமல் உங்கள் ஆளுமையை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஆடைகளைத் தேர்ந்தெடுங்கள். ஏனென்றால், உங்கள் உடைகளைப் பார்த்து உங்கள் குணத்தை சக மாணவர்கள் தீர்மானிக்க முடியும்.
நேரம் தவறாதீர்கள்
படிக்கும் போதே ஜாலியாக இருக்கும் இடம் கல்லூரி. அப்படியானால், கல்லூரி வளாகத்திற்குச் சென்று உங்கள் நண்பர்களுடன் ஜாலியாகப் பேசலாம். மேலும், நீங்கள் இங்கு நிறைய புதிய நண்பர்களை உருவாக்கலாம், அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் நிறைய கற்றுக்கொள்ளலாம். அதனால் முதல் நாளில் இருந்தே கல்லூரிக்கு, நேரத்திற்கு சென்றுவிடுங்கள். முதல் நாள் நேரத்திற்கு செல்வதால், கல்லூரியையும், படிக்க இருக்கும் வகுப்பறையையும் நிதானமாக தேடி கண்டுபிடிக்க முடியும்.
கேள்விகளைக் கேட்க பயப்பட வேண்டாம்
முதல் நாள் வகுப்பில் ஏதாவது புரியவில்லை என்றால், பயமின்றி பேராசிரியரிடம் கேள்விகளைக் கேட்கலாம். கேள்விகளைக் கேட்பது தீர்வுகளைக் கண்டறியவும் உங்கள் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கவும் உதவும்.
மொழி
கல்லூரியில் பேசும்போது உங்கள் மொழியை நினைவில் கொள்ளுங்கள். யாரையும் புண்படுத்தும் வார்த்தைகளை பயன்படுத்த வேண்டாம். மேலும், குறிப்பிட்ட மதம் அல்லது மாநிலத்திற்கு எதிராக பேசுவதை தவிர்க்கவும். ஒருவரின் பேச்சைக் கண்டு ஏமாந்து விடாதீர்கள். ஏப்போதும் கவனமாக இருங்கள்.