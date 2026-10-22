இலங்கைத் தமிழர் முகாமில் இடி தாக்கி கொத்தனார் பலி: 2 பேர் காயம்

தூத்துக்குடி,
தூத்துக்குடி மாவட்டம், தாப்பாத்தி இலங்கைத் தமிழர் மறுவாழ்வு முகாமில் பெய்த மழையின் போது இடி தாக்கியதில் கொத்தனார் பலியானார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், எட்டயபுரம் அருகே உள்ள தாப்பாத்தி இலங்கைத் தமிழர் மறுவாழ்வு முகாமில் புதிய வீடுகள் கட்டும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இங்கு புதூர் அருந்ததியர் காலனியைச் சேர்ந்த பால்பாண்டி மகன் முனியசாமி (வயது 24) மற்றும் பலர் கொத்தனார் வேலை பார்த்து வருகின்றனர்.
வழக்கம்போல் வேலையை முடித்துவிட்டு இவர்கள் அனைவரும் முகாமைச் சேர்ந்த ஓலைக்குடிசையில் படுத்துத் தூங்கியுள்ளனர். அப்போது இரவு 10 மணியளவில் அப்பகுதியில் பெய்த பலத்த மழையின் போது திடீரென இடி தாக்கியுள்ளது. இந்த இடி அவர்கள் தங்கியிருந்த குடிசையின் மீது விழுந்ததில், உள்ளே தூங்கிக் கொண்டிருந்த முனியசாமி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். அவருக்கு வயிறு, வலது விலா எலும்பு மற்றும் வலது தொடையில் தீக்காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.
மேலும் இந்த இடி விபத்தில் உடன் தூங்கிக் கொண்டிருந்த மாரிமுத்து(34), சுனில்(45) ஆகிய 2 பேர் காயம் அடைந்தனர். பாதிக்கப்பட்ட 2 பேரும் தற்போது இயல்பான நிலையில் உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.