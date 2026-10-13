தமிழக செய்திகள்

சென்னை: உயிரிழந்த 2 தொழிலாளிகளுக்கு தலா ரூ.30 லட்சத்துக்கான காசோலை- வீட்டு வசதி வாரிய தலைவர் வழங்கினார்

சென்னை மாநகராட்சி, தென்றல்நகர் 3-வது தெருவில் மழைநீர் தேங்கும் கிணற்றுக்குள் மோட்டார் பழுது பார்க்கும் பணி மேற்கொள்ள தொட்டிக்குள் இறங்கியபோது மயங்கி விழுந்து 2 பேர் உயிரிழந்தனர்.
சென்னை: உயிரிழந்த 2 தொழிலாளிகளுக்கு தலா ரூ.30 லட்சத்துக்கான காசோலை- வீட்டு வசதி வாரிய தலைவர் சிவா வழங்கினார்
Published on

சென்னை,

சென்னையில் கிணற்றின் தொட்டிக்குள் இறங்கியபோது மயங்கி விழுந்து இறந்த 2 தொழிலாளிகளின் குடும்பத்திற்கு ரூ.30 லட்சத்துக்கான காசோலையை தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத் தலைவர் சிவா வழங்கினார்.

2 தொழிலாளிகள் கிணற்றுக்குள் மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு

சென்னை மாநகராட்சி, தண்டையார்பேட்டை மண்டலம், தென்றல்நகர் 3-வது தெருவில் நேற்று (12.10.2026) மழைநீர் தேங்கும் கிணற்றுக்குள் மோட்டார் பழுது பார்க்கும் பணி மேற்கொள்ள தொட்டிக்குள் இறங்கிய பொழுது மயங்கி விழுந்து நவீன்குமார், அஸ்மத்பாஷா ஆகிய 2 தொழிலாளிகள் உயிரிழந்தனர்.

2 பேருக்கு தலா ரூ.30 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கல்

கிணற்றுக்குள் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்த 2 தொழிலாளிகளின் குடும்பத்திற்கு தமிழ்நாடு முதல்-அமைச்சர் விஜய்யின் உத்தரவுப்படி, நிவாரணத் தொகையாக, தலா ரூ.30 லட்சத்திற்கான காசோலையினை தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத் தலைவர் சிவா இன்று (13.10.2026) வழங்கினார். அப்போது தண்டையார்பேட்டை மண்டல அலுவலர் ராஜ்குமார் மற்றும் அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர்.

Chennai
சென்னை
வழங்கல்
நிவாரணம்
Death
Relief
உயிரிழப்பு
காசோலை
well
கிணறு
workers
Presented
2
check
தொழிலாளிகள்
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com