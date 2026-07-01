தமிழக செய்திகள்

வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலை குறைந்தது - எவ்வளவு தெரியுமா..?

கியாஸ் சிலிண்டர்களின் விலைகளை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மாதத்தின் முதல் தேதியில் மாற்றி அமைத்து வருகிறது.
வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலை குறைந்தது - எவ்வளவு தெரியுமா..?
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சென்னை,

கியாஸ் சிலிண்டர்

பாரத், இந்துஸ்தான், இந்தியன் ஆயில் ஆகிய பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வீடுகளுக்கு 14.20 கிலோ எடையிலும், வணிக பயன்பாட்டுக்கு 19 கிலோ எடையிலும், சமையல் கியாஸ் சிலிண்டர்களை நாடு முழுவதும் வினியோகம் செய்து வருகின்றன.

சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெயின் விலை மற்றும் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ஆகியவற்றைக் கணக்கில் கொண்டு எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் சமையல் கியாஸ் சிலிண்டர்களின் விலைகளை நிர்ணயித்து வருகின்றன. இதில் சமையல் கியாஸ் சிலிண்டர்களின் விலைகளை மாதத்தின் முதல் தேதியில் மாற்றி அமைத்து வருகிறது.

விலை குறைவு

இந்த நிலையில், இன்று மாதத்தின் முதல் நாள் என்பதால், சிலிண்டர் விலை நிலவரத்தை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வெளியிட்டுள்ளன. அதன்படி, சென்னையில் 19 கிலோ எடை கொண்ட வணிக பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர் விலை ரூ.172.50 குறைந்து ரூ.3.106-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 14.2 கிலோ எடை கொண்ட சமையில் சிலிண்டர் விலையில் எந்தவித மாற்றமுமின்றி ரூ.957.50-க்கு விற்பனையாகிறது.

மேற்காசிய போர் சூழல் காரணமாக கடந்த 4 மாதங்களாக உயர்ந்து வந்த சிலிண்டரின் விலை தற்போது குறைந்துள்ளது. இதனால் வணிகர்கள் சற்று நிம்மதி அடைந்துள்ளனர்.

சிலிண்டர் விலை
Cylinder Price
Commercial Cylinder
cylinder
Gas Cylinder
கியாஸ் சிலிண்டர்
Gas Cylinder Price
சிலிண்டர் விலை குறைப்பு
வணிக சிலிண்டர்
Commercial cylinder price
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Daily Thanthi
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