தமிழக செய்திகள்

6-ம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவல்: அன்பில் மகேஷை மீண்டும் சிறையில் அடைக்க உத்தரவு

காவலில் தன்னை உடல் ரீதியாகவோ மனதளவிலோ துன்புறுத்தவில்லை என்று அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்தார்.
6-ம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவல்: அன்பில் மகேஷை மீண்டும் சிறையில் அடைக்க உத்தரவு
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சென்னை,

போலீஸ் காவல் முடிந்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட அன்பில் மகேசை, நவம்பர் 6-ந் தேதி வரை சிறையில் அடைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

ரூ.400 கோடி லஞ்சம்

தமிழகத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளிக்கூடங்களுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம் வழங்குவதற்கு ரூ.400 கோடி லஞ்சம் பெற்றதாக கூறப்படும் வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழியை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் கடந்த 26-ந்தேதி அன்று அதிரடியாக கைது செய்தனர்.

இந்​நிலை​யில், அன்​பில் மகேஷை கடந்த 2-ம் தேதி முதல் 4-ம் தேதி வரை 3 நாட்​கள் போலீஸ் காவலில் வைத்து விசா​ரிக்க நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்​தது. இதையடுத்து போலீஸ் காவலில் எடுக்​கப்​பட்ட அன்​பில் மகேசிடம் முதல் நாளில் பல்​வேறு கேள்​வி​களை கேட்டு விசா​ரணை நடத்​தினர்.

ஆடை வடிவ​மைப்​பாளர்

2-வது நாளான நேற்று விசா​ரணை தீவிரமடைந்​தது. பெண் தொழில் அதிபரும் ஆடை வடிவ​மைப்​பாள​ரு​மான சண்​முகப்​பிரியா வீட்​டில் அண்​மையில் நடத்​தப்​பட்ட சோதனை​யில் கைப்​பற்றப்​பட்ட ஆவணங்​கள் அடிப்​படை​யிலும் அன்​பில் மகேசிடம் கேள்வி​கள் எழுப்​பப்​பட்​ட​தாக கூறப்​படு​கிறது.

மேலும், இந்த முறைகேட்​டில் பெறப்​பட்ட பணம் பல்​வேறு நப​களுக்கு பிரித்​து கொடுக்​கப்​பட்​டதா? அதில் யாருக்​கெல்​லாம் தொடர்பு உள்​ளது என்​பது குறித்​தும் போலீ​சார் விசா​ரித்து வந்தனர்.

3-வது நாளாக

அன்​பில் மகேசின் மனைவி ஜனனி​யிடமும் விசா​ரணை நடத்த போலீ​சார் திட்​ட​மிட்​டிருந்தனர். இதற்​கிடையே, அன்​பில் மகேசிடம் நடத்​தப்​பட்ட விசா​ரணை​யில் கிடைத்த தகவல்​களின் அடிப்​படை​யில் மேலும் சில முக்​கிய நபர்​கள் இந்த வழக்​கில் சிக்க வாய்ப்​புள்​ள​தாக போலீஸ் வட்​டாரங்​கள் தெரி​விக்​கின்​றன.

இந்த சூழலில் இன்று 3-வது நாளாக அவரிடம் விசா​ரணை நடைபெற்றது. விசா​ரணை முடிந்​தநிலையில், அன்​பில் மகேஷை நீதி​மன்​றத்​தில் போலீசார் ஆஜர்​படுத்தினர்.

உடல் ரீதியாக

இந்நிலையில் நவம்பர் 6-ந் தேதி வரை நீதிமன்ற காவல் விதித்து சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி எல்.எஸ்.சத்தியமூர்த்தி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். இதனையடுத்து அன்பில் மகேஷ் மீண்​டும் சிறை​யில் அடைக்​கப்​படுகிறார்.

இதனிடையே போலீஸ் காவலில் உணவு முறையாக வழங்கப்பட்டதா? என நீதிபதி கேள்வி எழுப்பியநிலையில், “உணவு அளிக்கப்பட்டது, போலீஸ் காவலில் தன்னை உடல் ரீதியாகவோ, மனதளவிலோ துன்புறுத்தவில்லை என அன்பில் மகேஷ் பதில் அளித்ததார்.

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