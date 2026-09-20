இளங்கலை பிசியோதெரபி படிப்பின் காலஅளவு அதிகரிப்பு: பல்கலைக்கழக மானியக்குழு தகவல்

சென்னை,
சுகாதாரத்துறை சார்ந்த படிப்புகளின் தரத்தை உயர்த்த பாடப்பிரிவுகள் சீரமைக்கப்பட்டு, படிப்பு காலஅளவுகள் மாற்றப்பட்டுள்ளன. இதுதொடர்பான அரசிதழை பல்கலைக்கழக மானியக்குழு (யு.ஜி.சி.) வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி, ஆப்டோமெட்ரி (பி.ஆப்டோம்) ஆக்குபேஷனல் தெரபி (பி.ஓடி) மற்றும் பிசியோதெரபி (பி.பிடி) ஆகிய இளங்கலை படிப்புகளின் கால அளவு 4 மற்றும் 4.5 ஆண்டுகளில் இருந்து 5 ஆண்டுகளாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், 2026-27 கல்வி ஆண்டு முதல், முதுகலை படிப்புகளான பிசியோதெரபி மற்றும் ஆக்குபேஷனல் தெரபி ஆகியவை பொதுவான பட்டமாக வழங்கப்படாமல், குறிப்பிட்ட துறை சார்ந்த சிறப்புப் பிரிவுகளுடன் மட்டுமே வழங்கப்படும்.
2026-27 கல்வி ஆண்டிற்கு முன் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு முந்தைய விதிமுறைகளின்படியே பட்டங்கள் வழங்கப்படும். இதுமட்டுமல்லாமல், மருத்துவ பரிசோதனை, அவசர சிகிச்சை, மயக்கவியல், ஊட்டச்சத்து. ரேடியோலஜி போன்ற பல துறைகளில் புதிய இளங்கலை மற்றும் முதுகலை பட்டப்படிப்புகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன.