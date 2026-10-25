வெள்ளத்தில் மூழ்கிய மாங்குளம் தரைப்பாலம்: கிராம மக்கள் அவதி

கள்ளக்குறிச்சி,
கள்ளக்குறிச்சி அருகே மாங்குளம் தரைப்பாலம் வெள்ளத்தில் மூழ்கியதால், ஈரியூர் கிராமத்தில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், அத்தியாவசியத் தேவைகளுக்காகக்கூட வெளியே செல்ல முடியாமல் கிராம மக்கள் கடும் சிரமத்துக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த ஈரியூர் கிராமத்தில் மாங்குளம் தரைப்பாலம் அமைந்துள்ளது. இப்பகுதியில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக, தரைப்பாலம் முற்றிலும் தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ளது. இதனால், தரைப்பாலத்தை கடந்து செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், அந்த வழியாக நடைபெற்று வந்த போக்குவரத்தும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
தரைப்பாலம் வெள்ளத்தில் மூழ்கியதால், ஈரியூர் கிராம மக்கள் வெளியிடங்களுக்குச் செல்வதில் பெரும் சிரமத்தை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக, அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்குவதற்கும், அவசரத் தேவைகளுக்காக வெளியே செல்வதற்கும் முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக மக்கள் தவிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
கிராமத்துக்கான போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், ஈரியூர் கிராமம் தனித்தீவு போல காட்சியளிக்கிறது. தரைப்பாலத்தில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால், அதைக் கடந்து செல்ல முடியாமல் பொதுமக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
தரைப்பாலம் வெள்ளத்தில் மூழ்கியதால் ஏற்பட்டுள்ள போக்குவரத்து பாதிப்பால், கிராம மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. வெள்ளநீர் வடிந்து, தரைப்பாலத்தில் போக்குவரத்து மீண்டும் தொடங்கும் வரை வெளியே செல்ல முடியாத நிலை நீடிப்பதால், ஈரியூர் கிராம மக்கள் சிரமத்துக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.