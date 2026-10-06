தமிழக செய்திகள்

ஜனவரி 10-ம் தேதி குரூப்- 4 தேர்வு: 6,574 காலிப்பணியிடங்கள் - வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு

தேர்வாணைய இணையதளமான www.tnpsc.gov.in-ல் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
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சென்னை,

பல லட்சம் பேர் எழுதக்கூடிய குரூப்-4 பணியிடங்களுக்கான தேர்வு நடைபெற உள்ள தேதியை டி.என்.பி.எஸ்.சி. இன்று (10.06.2026) வெளியிட்டுள்ளது.

தேர்வு அட்டவணை

தமிழ்நாடு அரசு துறைகளில் காலியாக இருக்கும் பணியிடங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் (டி.என்.பி.எஸ்.சி.) அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு அதன்படி தேர்வுகளை நடத்தி வருகிறது. குரூப்-1, 2 ஏ, 3, 4, 5 என பல்வேறு பதவிகளுக்கு அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன.

அந்த வகையில் 2026-ம் ஆண்டில் எந்தெந்த மாதங்களில் எந்த பணியிடங்களுக்கு அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என்பது குறித்த அட்டவணை வெளியிடப்பட்டு இருந்தது. அந்த அட்டவணையில் கூறியிருந்தபடி இது வரை குரூப்- 1, 2ஏ உள்ளிட்ட சில பதவிகளுக்கு அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டு சில பதவிகளுக்கு தேர்வுகளும் நடத்தப்பட்டு இருக்கின்றன.

குரூப்-4 பணியிடங்கள்

அந்த வரிசையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பல லட்சம் பேர் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் குரூப்- 4 பணியிடங்களுக்கு இந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் அறிவிப்பு வெளியாகும் என ஆண்டு அட்டவணையில் தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. இந்த சூழலில் அக்டோபர் மாதம் தொடங்கிய சூழலில் எப்போது அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் குரூப்-4 தேர்வர்கள் ஆவலோடு காத்திருந்தனர்.

6,574 காலிப்பணியிடங்கள்

இந்நிலையில் குரூப்-4 பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பினை டி.என்.பி.எஸ்.சி. இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 10ஆம் தேதி குரூப் 4 தேர்வுகள் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான காலி பணியிடங்கள் எண்ணிக்கை 6,574 என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்வுகளுக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி - 5.11.2026 ஆகும். நடப்பாண்டில் சுமார் 15 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் தேர்வாணைய இணையதளமான www.tnpsc.gov.in-ல் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு குரூப்-4 பதவிகளில் 5 ஆயிரத்து 307 பணியிடங்களுக்கு அறிவிப்பு வெளியானது. இதற்கான எழுத்து தேர்வு கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் 12-ந் தேதி நடந்தது. இந்த தேர்வை எழுத 13 லட்சத்து 89 ஆயிரம் பேர் விண்ணப்பித்து இருந்ததில் 11 லட்சத்து 48 ஆயிரம் பேர் எழுதி இருந்தார்கள்.

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டி.என்.பி.எஸ்.சி. குரூப்-4 தேர்வு
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Daily Thanthi
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