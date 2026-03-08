தமிழக செய்திகள்

நமது பெண் சக்திக்கு மகளிர் தின வாழ்த்துகள்: கவர்னர் ஆர்.என். ரவி

பெண்கள் தலைமையிலான வளர்ச்சி புதிய பாரதத்தின் எழுச்சிக்கு சக்தி அளிக்கிறது என்று கவர்னர் ஆர்.என். ரவி தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை,

கவர்னர் ஆர்.என். ரவி தனது எக்ஸ் தள பதிவில் வெளியிட்டிருப்பதாவது:-

இன்று, நமது கவிஞர்-துறவி அவ்வையார் அடையாளப்படுத்திய பெண்களின் நீடித்த உணர்வைக் கொண்டாடுகிறோம், அவரது ஞானமும் தலைமையும் தலைமுறைகளுக்கு ஊக்கமளிக்கின்றன. அவரது அறிவுத்திறன், வலிமை மற்றும் தார்மீக தெளிவு பெண்களின் உணர்வைப் பிரதிபலிக்கின்றன மற்றும் பாரதத்தின் ஆன்மாவை வளப்படுத்துகின்றன.

பெண்கள் தைரியம், இரக்கம் மற்றும் ஞானத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்கள், வாழ்க்கையை வளர்ப்பது, குடும்பங்களை நிலைநிறுத்துவது, சமூகத்தின் தார்மீகக் கட்டமைப்பை நங்கூரமிடுவது மற்றும் பெண்மையை வரையறுக்கும் மற்றும் நமது தேசத்தை முன்னோக்கி இயக்கும் மதிப்புகளுடன் தலைமுறைகளை உருவாக்குவது.

இன்று, பெண்கள் தலைமையிலான வளர்ச்சி புதிய பாரதத்தின் எழுச்சிக்கு சக்தி அளிக்கிறது. தமிழ்நாடு முழுவதும் குறிப்பாக கிராமப்புற மற்றும் பகுதியளவு நகர்ப்புறங்களில் பெண்கள் தொழில்முனைவை விரிவுபடுத்துகிறார்கள், புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறார்கள், மேலும் அவர்களின் மீள்தன்மை, திறமை மற்றும் அயராத முயற்சி மூலம் ஆர்வத்தை சாதனையாக மாற்றுகிறார்கள், வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் 2047- ஐ நோக்கி நமது பயணத்தை முன்னெடுத்துச் செல்கிறார்கள்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.

கவர்னர் ஆர்என்ரவி
அவ்வையார்
மகளிர் தினம்
Governor of Tamil Nadu
International Womens Day

