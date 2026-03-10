தமிழக செய்திகள்

சிலிண்டர்கள் கையிருப்பு எவ்வளவு? - விவரம் அளிக்க எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு

இன்று மதியத்திற்குள் விவரம் அளிக்க எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு அறிவுறுத்தி உள்ளது.
சிலிண்டர்கள் கையிருப்பு எவ்வளவு? - விவரம் அளிக்க எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு
Published on

சென்னை,

சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை 100 டாலரை (இந்திய மதிப்பில் ரூ.9 ஆயிரத்து 235) தாண்டி விட்டது. ஈரான் போர் தொடங்கிய போது இருந்த விலையை விட 60 சதவீதத்துக்கு மேல் உயர்ந்து விட்டது. இதனால், இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயருமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

இதுகுறித்து மத்திய அரசு உயர்மட்ட வட்டாரங்கள் கூறுகையில், “சர்வதேச எண்ணெய் சந்தைகளை மத்திய அரசு உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருகிறது. பெட்ரோல், டீசல் விலையை இப்போதைக்கு உயர்த்தும் திட்டம் இல்லை. விலை அழுத்தத்தை பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் இப்போதைக்கு தாங்கிக் கொள்ளும். அடுத்த 6 முதல் 8 வாரங்களுக்கு தேவையான கச்சா எண்ணெயும், பெட்ரோல், டீசலும் கையிருப்பில் உள்ளன. தடையற்ற வினியோகத்துக்கான முயற்சிகளை தீவிரப்படுத்தி உள்ளோம்.

இந்தியாவில் கடந்த 2022-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் இருந்து பெட் ரோல், டீசல் விலை மாற்றப்படவில்லை. சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை குறையும்போது, எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அதிக லாபம் ஈட்டிக்கொள்ளவும், சர்வதேச சந்தையில் விலை அதிகரிக்கும் போது நஷ்டத்தை தாங்கிக்கொள்ளவும் அனுமதிக்கும் கொள்கையை மத்திய அரசு பின்பற்றி வருகிறது” என்று தெரிவித்திருந்தது.

மேலும், சமையல் கியாஸ் தட்டுப்பாடு ஏற்படுவதை தடுக்க ஒரு சிலிண்டர் வைத்துள்ள குடும்பங்கள், முன்பதிவு செய்வதற்கான கால இடை வெளி 21 நாட்கள் என்று சமீபத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்டு இருந்தது. இந்நிலையில், அதை 25 நாட்கள் என்று மத்திய அரசு உயர்த்தி உள்ளது.

இதுபற்றி மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் கூறுகையில், “இந்தியாவில், ஒரு குடும்பம் ஓராண்டுக்கு சராசரியாக7 அல்லது 8 சிலிண்டர்களை பயன்படுத்துகிறது. அதாவது, 6 வாரங்களுக்கு முன்பாக அடுத்த ' சிலிண்டர் வாங்கத் தேவையில்லை. எண்ணெய் நிறுவனங்களிடம் போதிய சமையல் கியாஸ் கையிருப்பு உள்ளது. இருப்பினும், சமையல் கியாஸ் சிலிண்டர்கள் பதுக்கப்படுவதையும், செயற்கையான தட்டுப்பாடு உருவாக்கப்படுவதையும் தடுக்க சமையல் கியாஸ் முன்பதிவு கால இடைவெளி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், தடையற்ற வினியோகத்துக்காக, சமையல் கியாஸ் உற்பத்தியை அதிகரிக்குமாறு சுத்திகரிப்பு நிறுவனங்களை கேட்டுக்கொண்டுள்ளோம்” என்று தெரிவித்திருந்தது.

இந்நிலையில் தமிழ்நாட்டில் கேஸ் சிலிண்டர்கள் கையிருப்பு எவ்வளவு உள்ளது..? தேவை எவ்வளவு..? என்பது குறித்து உடனடியாக இன்று (மார்ச் 10-ம் தேதி) மதியத்திற்குள் விவரம் அளிக்க எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு அறிவுறுத்தி உள்ளது. இஸ்ரேல் - ஈரான் போர் சூழலில் தட்டுப்பாடு உள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில் தமிழ்நாடு அரசு இந்த உத்தரவை தெரிவித்துள்ளது. தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் நேற்று (மார்ச் 9-ம் தேதி) நடந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Tamilnadu
தமிழ்நாடு
தமிழ்நாடு அரசு
எண்ணெய் நிறுவனங்கள்
TamilNadu Govt
Gas Cylinder
கியாஸ் சிலிண்டர்
சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்
cooking gas cylinder
Oil Companies

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com