தொகுதி மறுவரையறை நடந்தால் தமிழக மக்களவை தொகுதிகள் 59 ஆக உயரும்: உத்தேச பட்டியல் இதோ!

சென்னை,
தொகுதி மறுவரையறை நடந்தால் தமிழக மக்களவை தொகுதிகள் 39-ல் இருந்து 59 ஆக உயர வாய்ப்பு உள்ளது. அவ்வாறு உயர்ந்தால், 59 தொகுதிகளின் உத்தேச பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது.
நடைபெற்று வரும் நாடாளுமன்றம் மழைக்கால கூட்டத் தொடரில், திருத்தப்பட்ட தொகுதி மறுவரையறை சட்ட மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
மக்கள்தொகை அடிப்படையில் நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற தொகுதிகளின் எல்லைகள் வரையறுக்கப்பட இருப்பதால், மக்கள்தொகையை கட்டுப்படுத்திய மாநிலங்கள் இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன
தொகுதி மறுவரையறை சட்ட மசோதா நாடாளுமன்ற இரு அவைகளிலும் நிறைவேறினால், நாடு முழுவதும் தற்போதுள்ள 543 தொகுதிகள் 850 ஆக உயரும். குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டில் உள்ள 39 தொகுதிகள், 59 ஆக உயர வாய்ப்பு உள்ளது.
ஆனால், மக்கள்தொகையை கட்டுப்படுத்தாத மாநிலங்களுக்கு இதைவிட அதிக தொகுதிகள் கிடைக்கும் என்பதால், தமிழகம் உள்ளிட்ட பல மாநிலங்கள் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன.
இந்த நிலையில், தொகுதி மறுவரையறை குறித்து விவாதிக்க தமிழக எம்.பி.க்கள் ஆலோசனை கூட்டத்தை முதல்-அமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்று மாலை 3 மணிக்கு சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் கூட்டியுள்ளார்.
ஆனால், இந்த கூட்டத்தை தி.மு.க., அ.தி.மு.க. உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் புறக்கணிக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. என்றாலும், நாடாளுமன்ற இரு அவைகளில் தொகுதி மறுவரையறை சட்ட மசோதா நிறைவேறினால், தமிழ்நாட்டில் உள்ள நாடாளுமன்ற தொகுதிகள் 59 ஆக உயரும். அவ்வாறு உயர்ந்தால், என்னென்ன பெயர்களில் மக்களவை தொகுதிகள் இருக்கும் என்ற உத்தேச பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது.
அதன் விவரம் வருமாறு:-
1) திருத்தணி
2) திருவள்ளூர்
3) சென்னை வடக்கு
4) சென்னை கிழக்கு
5) சென்னை மத்திய
6) சென்னை தெற்கு
7) சென்னை மேற்கு
8) தாம்பரம்
9) செங்கல்பட்டு
10) காஞ்சிபுரம்
11) வேலூர்
12) திருப்பத்தூர்
13) ராணிப்பேட்டை
14) திருவண்ணாமலை
15) வந்தவாசி / ஆரணி
16) திண்டிவனம்
17) விழுப்புரம்
18) கள்ளக்குறிச்சி
19) கடலூர்
20) சிதம்பரம்
21) ஓசூர்
22) கிருஷ்ணகிரி
23) தர்மபுரி
24) சேலம்
25) மேட்டூர்
26) ராசிபுரம்
27) நாமக்கல்
28) ஈரோடு
29) கோபிசெட்டிபாளையம்
30) திருப்பூர்
31) தாராபுரம் (அல்லது) பழனி
32) பொள்ளாச்சி
33) கோவை கிழக்கு
34) கோவை மேற்கு
35) நீலகிரி
36) கரூர்
37) பெரம்பலூர்
38) அரியலூர் (அல்லது) லால்குடி
39) திருச்சிராப்பள்ளி
40) தஞ்சாவூர்
41) கும்பகோணம்
42) மயிலாடுதுறை
43) நாகபட்டினம்
44) திருவாரூர்
45) புதுக்கோட்டை
46) சிவகங்கை
47) ராமநாதபுரம்
48) தூத்துக்குடி
49) திருச்செந்தூர்
50) திருநெல்வேலி
51) நாங்குநேரி (அல்லது) கன்னியாகுமரி
52) கன்னியாகுமரி (அல்லது) நாகர்கோவில்
53) தென்காசி
54) சிவகாசி
55) விருதுநகர்
56) தேனி
57) மதுரை கிழக்கு
58) மதுரை மேற்கு
59) திண்டுக்கல்