தமிழக செய்திகள்

முதல் மனைவி இறந்துவிட்டால் 2-வது மனைவிக்கு ஓய்வூதியம் வழங்க முடியாது: சென்னை ஐகோர்ட்டு தீர்ப்பு

திருச்சி மாவட்டத்தில் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற ஒருவர், அவரது முதல் மனைவி உயிரோடு இருக்கும்போதே மற்றொரு பெண்ணை 2-வது திருமணம் செய்துகொண்டார்.
முதல் மனைவி இறந்துவிட்டால் 2-வது மனைவிக்கு ஓய்வூதியம் வழங்க முடியாது: சென்னை ஐகோர்ட்டு தீர்ப்பு
Published on

திருச்சி மாவட்டத்தில் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலராக பணியாற்றி 2007-ம் ஆண்டு ஓய்வு பெற்றவர் ராதாகிருஷ்ணன். இவரது முதல் மனைவி வசந்தா. இவர் உயிரோடு இருக்கும்போதே, ரேவதி என்பவரை 1992-ம் ஆண்டு ராதாகிருஷ்ணன் 2-வது திருமணம் செய்துகொண்டார். 2009-ம் ஆண்டு இரு மனைவிகளின் பெயர்களையும் குடும்ப ஓய்வூதிய திட்டத்தில் சேர்க்க வேண்டும் என அவர் கொடுத்த கோரிக்கை மனுவை அரசு நிராகரித்தது.

இதை எதிர்த்து அவர் சென்னை ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கு விசாரணையின்போது, 'மனுதாரரின் முதல் மனைவி 2020-ம் ஆண்டு இறந்துவிட்டதால் 2-வது மனைவியை ஓய்வூதிய திட்டத்தில் சேர்க்க வேண்டும்' என வாதிடப்பட்டது.

இதை ஏற்றுக்கொண்ட தனி நீதிபதி, 2-வது மனைவியின் பெயரை ஓய்வூதிய திட்டத்தில் சேர்க்க உத்தரவிட்டார். இதை எதிர்த்து சென்னை ஐகோர்ட்டில், தமிழ்நாடு அக்கவுண்டன்ட் ஜெனரல் மேல்முறையீடு செய்தார். இந்த வழக்கை நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம், சி.குமரப்பன் ஆகியோர் கொண்ட டிவிசன் பெஞ்ச் விசாரித்து பிறப்பித்த தீர்ப்பில் கூறியிருப்பதாவது:

ஓய்வூதியம் என்பது ஒரு நலத்திட்டம் என்பதால், ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கு தகுதி என்பது மிகவும் முக்கியமானது. முதல் மனைவி இருக்கும்போது, 2-வது திருமணம் செய்வது சட்டப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று.

முதல் மனைவி இருக்கும்போது 2-வது திருமணம் செய்வதை தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர்கள் விதி தடை செய்கிறது. இது குற்றம் என்பதால், இந்த செயல்களை செய்பவர்கள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மனுதாரரின் 2-வது திருமணம் சட்டவிரோதம் என்பதால், முதல் மனைவி இறந்த நிலையில் 2-வது மனைவிக்கு ஓய்வூதியம் கொடுக்கவேண்டும் என்பதை ஏற்க முடியாது. எனவே தனி நீதிபதி உத்தரவை ரத்து செய்கிறோம்.

இவ்வாறு நீதிபதிகள் கூறியுள்ளனர்.

Chennai
சென்னை
Death
இறப்பு
pension
ஓய்வூதியம்
2nd wife
ஐகோர்ட்டு தீர்ப்பு
முதல் மனைவி
first wife
2வது மனைவி
High Court verdict

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com