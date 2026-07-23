தமிழக செய்திகள்

இன்றைய நாள் தமிழ்நாட்டில் ‘அரசு’ என்ற ஒன்று உள்ளதா என்பதே சந்தேகம் தான்- கனிமொழி எம்.பி

நாளை பணிக்குத் திரும்பிய பின்னாவது, இந்த காவல் மரணம் குறித்து வாய் திறக்கிறார்களா என்று பார்ப்போம்.
கனிமொழி காவல் மரணம் குறித்து கேள்வி.
கனிமொழி எம்.பி
Published on

சென்னை,

கனிமொழி தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-

நாகர்கோவிலைத் தொடர்ந்து தூத்துக்குடியிலும் காவல்துறையின் சித்திரவதைக்கு உள்ளாகி இளைஞர் ஒருவர் உயிரிழந்திருக்கும் செய்தி வேதனையளிக்கிறது.

காவல்துறைக்குப் பொறுப்பு(?) வகிக்கும் முதலமைச்சர் திரு. விஜய் அவர்கள் உட்படப் பல அமைச்சர்களும் அதிகாரிகளும் திரைப்படம் பார்க்க விடுப்பில் சென்றுள்ளதால், இன்றைய நாள் தமிழ்நாட்டில் ‘அரசு’ என்ற ஒன்று உள்ளதா என்பதே சந்தேகம் தான்!

நாளை பணிக்குத் திரும்பிய பின்னாவது, இந்த காவல் மரணம் குறித்து வாய் திறக்கிறார்களா என்று பார்ப்போம்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Vijay
DMK
கனிமொழி
Kanimozhi
தி.மு.க
காவல் மரணம்
ஜனநாயகன் படம்
X

logo
Daily Thanthi
www.dailythanthi.com