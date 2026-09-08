சட்டசபையின் மதிப்பீட்டுக் குழுவை அறிவித்தார் ஜே.சி.டி. பிரபாகர்

சென்னை,
தமிழ்நாடு சட்டசபையின் 14 பேர் கொண்ட மதிப்பீட்டுக் குழுவை சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் இன்று (செவ்வாய் கிழமை) அறிவித்தார்.
இதன்படி மதிப்பீட்டுக் குழுவின் தலைவராக அருள்பிரகாசம், அவை உரிமை குழு தலைவராக துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர் ஆகியோர் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும் சட்டமன்ற பொதுக்கணக்கு குழுவின் தலைவராக ஐ.யூ.எம்.எல். (IUML) சட்டமன்ற உறுப்பினர் சையத் பாரூக் பாஷா நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். அவைக்குழு தலைவராக பத்மநாபபுரம் தொகுதியின் மார்க்சிஸ்ட் எம்.எல்.ஏ., ஆர்.செல்லசாமி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். நூலகக்குழுத் தலைவராக காட்டுமன்னார்கோவில் விசிக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜோதிமணி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
மேலும் சிந்து, முகுந்தன், இளையராஜா, ரகுபதி, தியாகராஜன், செல்வம், ரேவந்த் சரண், ஜெகந்நாத் மிஸ்ரா, தளவாய் சுந்தரம், ஓ.எஸ்.மணியன் உள்ளிட்டோரும் உரிமை குழுவில் இடம் பெற்றுள்ளனர்.