சென்னையில் நாளை மறுநாள் ஜோசப் விஜய் - டி.கே.சிவகுமார் சந்திப்பு: காவிரி நதிநீர், மேகதாது பிரச்சினை குறித்து பேச்சு

சென்னை,
சென்னையில் நாளை மறுநாள் (20-ந் தேதி) தமிழ்நாடு முதல்-அமைச்சர் ஜோசப் விஜய் - கர்நாடக முதல்-மந்திரி டி.கே.சிவகுமார் ஆகியோர் சந்தித்து பேச இருக்கின்றனர். அப்போது, காவிரி நதிநீர், மேகதாது பிரச்சினை குறித்து பேச்சு வார்த்தை நடைபெற இருக்கிறது.
தென் மாநிலங்களின் முதல்-அமைச்சர்கள் பங்கேற்கும் மாநாடு, ஆகஸ்டு 19 (நாளை) மற்றும் 20-ந் தேதிகளில் சென்னையை அடுத்த கோவளத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா இந்தக் கூட்டத்திற்கு தலைமை தாங்க உள்ளார். இதற்காக, கோவளத்தில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டல் தயாராகி வருகிறது.
இந்த மாநாட்டில், தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளம் மற்றும் தெலுங்கானா மாநிலங்களை சேர்ந்த முதல்-அமைச்சர்கள், புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தின் முதல்-மந்திரி ஆகியோர் கலந்துகொள்ள இருக்கின்றனர். கூட்டத்தில், தென் மாநிலங்களைச் சேர்ந்த முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளது.
தற்போது, தமிழக சட்டசபை பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. என்றாலும், முதல்-அமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இந்த மாநாட்டில் கலந்துகொள்ள இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இதேபோல், ஆந்திர முதல்-மந்திரி சந்திரபாபு நாயுடு, கர்நாடக முதல்-மந்திரி டி.கே.சிவகுமார், கேரளம் முதல்-மந்திரி வி.டி.சதீசன், தெலுங்கானா முதல்-மந்திரி ரேவந்த் ரெட்டி, புதுச்சேரி முதல்-மந்திரி ரங்கசாமி ஆகியோர் பங்கேற்க உள்ளனர்.
இந்த மாநாட்டில், தென் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான நதிநீர் பங்கீடு, எல்லை பிரச்சினைகள், சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட இருக்கிறது.
இந்த மாநாட்டின் ஒரு பகுதியாக, தமிழக முதல்-அமைச்சர் ஜோசப் விஜய், கர்நாடக முதல்-மந்திரி டி.கே.சிவகுமார் ஆகியோர் வரும் 20-ந் தேதி (நாளை மறுநாள்) மாலை சந்தித்து பேச இருக்கின்றனர். இந்த சந்திப்பின்போது, காவிரி நீர் பிரச்சினை, மேகதாது அணை கட்டும் விவகாரம் குறித்து பேசப்பட இருக்கிறது.
ஏற்கனவே, கடந்த 3-ந் தேதி பெங்களூருவில் தமிழ்நாடு, கர்நாடக முதல்-அமைச்சர்கள் சந்தித்து பேச இருந்தனர். ஆனால், அங்கு போராட்டம் வெடித்ததால், கர்நாடக முதல்-மந்திரி டி.கே.சிவகுமார், "விஜய் இப்போது பெங்களூரு வரவேண்டாம். சந்திப்பை இன்னொரு நாள் வைத்துக்கொள்வோம்" என்று கூறிவிட்டார்.
இந்த நிலையில்தான், வரும் 20-ந் தேதி (நாளை மறுநாள்) தமிழ்நாடு முதல்-அமைச்சர் ஜோசப் விஜய் - கர்நாடக முதல்-மந்திரி டி.கே.சிவகுமார் ஆகியோர் சந்தித்து பேச இருக்கின்றனர். இந்த சந்திப்பில், முக்கிய முடிவுகள் எட்டப்படும் என்று தெரிகிறது.