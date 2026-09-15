மீனாட்சி அம்மன் கோவில் குடமுழுக்கு: தமிழில் வேள்வி நடத்த அனுமதி கோரி மேல்முறையீடு

மதுரை,
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோவில் குடமுழுக்கு நிகழ்வுகளில் சமஸ்கிருத யாகசாலைகளுக்கு இணையாகத் தமிழிலும் வேள்வி நடத்த அனுமதிக்கக் கோரி, தெய்வத் தமிழ் வழிபாட்டு ஆசிரியர் த.சுரேஷ்பாபு சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
குடமுழுக்குக்கு முன்பும், குடமுழுக்கின்போதும், அதற்குப் பிந்தைய மண்டல பூஜையிலும் தமிழ் மந்திரங்கள் மற்றும் திருமுறைகளைக் கொண்டு வேள்விக் குண்ட வழிபாடு நடத்தத் தனக்கு வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என்று அவர் ஏற்கெனவே கோரிக்கை வைத்திருந்தார். இதனை கோவில் நிர்வாகம் கடந்த மார்ச் 11-ஆம் தேதி நிராகரித்தது.
அந்த உத்தரவை எதிர்த்து சுரேஷ்பாபு தாக்கல் செய்த ரிட் மனுவை, தொடர்புடைய விவகாரம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருப்பதாகக் கூறி தனி நீதிபதி கடந்த செப்டம்பர் 3-ஆம் தேதி தள்ளுபடி செய்தார். அந்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி தற்போது மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழில் மந்திரங்கள் ஓதுவதற்கு ஆகமங்களிலோ, சமய நூல்களிலோ தடை இல்லை என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே தீர்ப்பளித்திருப்பதைத் தனி நீதிபதி உரிய முறையில் பரிசீலிக்கவில்லை என்று மேல்முறையீட்டு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
கோவில் பணியாளர்கள் அல்லாத சிவாச்சாரியார்கள் யாகசாலை பூஜைகளில் அனுமதிக்கப்படும் நிலையில், தமிழ் வேள்விப் பயிற்சி பெற்ற தனக்கு மட்டும் வாய்ப்பு மறுக்கப்படுவது மொழி மற்றும் சாதி அடிப்படையிலான பாகுபாடு என்றும் மனுதாரர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
மேலும், ஓதுவார்கள் தனியாகத் தேவாரப் பாடல்களைப் பாட அனுமதிப்பது மட்டும் தமிழுக்கு வழங்கப்படும் சம உரிமையாகாது; வேள்விக் குண்டங்களிலேயே தமிழ் மந்திரங்களைப் பயன்படுத்த வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
எனவே, தனது கோரிக்கையை நிராகரித்த கோவில் நிர்வாகத்தின் உத்தரவையும், அதனை எதிர்த்த ரிட் மனுவைத் தள்ளுபடி செய்த தனி நீதிபதியின் உத்தரவையும் ரத்து செய்து உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்று மேல்முறையீட்டில் கோரப்பட்டுள்ளது. இந்த மனு நீதிபதிகள் அமர்வில் விசாரணைக்கு வரவிருக்கிறது.