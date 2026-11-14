திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் புதிய வசதி... பக்தர்களுக்காக 4 இலவச சிற்றுந்துகள்!

திருச்செந்தூர்:
திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் நடைபெற்று வரும் கந்த சஷ்டி திருவிழாவையொட்டி, பக்தர்களின் வசதிக்காக ரூ.1 கோடி மதிப்பில் 4 சிற்றுந்துகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த சிற்றுந்துகள் மூலம் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் கட்டணமின்றி பயணம் செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் ஆண்டுதோறும் கந்த சஷ்டி திருவிழா வெகு விமரிசையாக நடைபெறுவது வழக்கம். இந்த விழாவில் தமிழகம் மட்டுமின்றி பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்வார்கள்.
அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு கந்த சஷ்டி திருவிழாவையொட்டி கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களின் போக்குவரத்து வசதியை மேம்படுத்தும் வகையில் 4 சிற்றுந்துகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. சிட்டி யூனியன் வங்கி சார்பில் ரூ.1 கோடி மதிப்பில் இந்த சிற்றுந்துகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த சிற்றுந்துகளின் சேவையை இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் மற்றும் மாவட்ட கலெக்டர் ஆகியோர் இணைந்து கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர்.
இந்த சிற்றுந்துகள் மூலம் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் இலவசமாக அழைத்துச் செல்லப்பட உள்ளனர். இதனால் பக்தர்கள் கோவிலுக்கு செல்வதற்கும், திருவிழா நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்கும் போக்குவரத்து வசதி கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கந்த சஷ்டி திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரம் நாளை (15-ந்தேதி) நடைபெற உள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சியைக் காண தமிழகம் முழுவதும் இருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் திருச்செந்தூருக்கு வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதையொட்டி கோவில் நிர்வாகம் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் பக்தர்களுக்குத் தேவையான பல்வேறு அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, பக்தர்களின் போக்குவரத்து சிரமத்தை குறைக்கும் வகையில் இந்த 4 சிற்றுந்துகளும் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. கந்த சஷ்டி திருவிழாவுக்கு வரும் பக்தர்கள் இந்த இலவச சிற்றுந்து சேவையை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.