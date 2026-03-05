தமிழக செய்திகள்

பகுதிநேர ஆசிரியர்கள் ஊதியம் ரூ.15 ஆயிரமாக உயர்வு - அரசாணை வெளியீடு

பகுதிநேர ஆசிரியர்களுக்கு தொகுப்பூதியம் ரூ.12,500-ல் இருந்து ரூ.15,000 ஆக உயர்த்தி அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம்
Published on

சென்னை,

தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-

பகுதிநேர ஆசிரியர்கள் பணி நிரந்தரம் மற்றும் ஊதிய உயர்வு அளித்திட அரசிடம் கோரிக்கை வைத்தனர். இதுகுறித்து அரசால் தொடர் பரிசீலனை நடத்தப்பட்டது.

Also Read
தனியார் பள்ளி வளாகங்களில் அரசியல், வகுப்புவாதம் ரீதியிலான கூட்டங்கள் நடத்தக்கூடாது - அரசிதழ் வெளியீடு
கோப்புப்படம்

இந்த நிலையில், மாநில திட்ட இயக்குனரின் கருத்துருவை ஏற்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சரின் அறிவிப்பை தொடர்ந்து, ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வியின் கீழ் பணிபுரியும் 11,773 பகுதிநேர ஆசிரியர்களுக்கு 2026 ஜனவரி 1-ந்தேதி முதல் தொகுப்பூதியத்தை ரூ.12,500-ல் இருந்து ரூ.15,000 ஆக உயர்த்தியும், மே மாதத்திற்கு மட்டும் ரூ.10,000 சிறப்பு உதவித் தொகையாக வழங்கப்படும்.

Also Read
வார இறுதி நாட்களை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்
கோப்புப்படம்

இதற்காக நடப்பாண்டு ஜனவரி முதல் மார்ச் வரையில் 3 மாதங்களுக்கு ரூ.8 கோடியே 82 லட்சத்து 97 ஆயிரத்து 500 நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அரசு ஆணையிடுகிறது. இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Also Read
தமிழக கவர்னர் ஆர்.என்.ரவி மாற்றம்
கோப்புப்படம்
Salary
அரசாணை
பகுதிநேர ஆசிரியர்கள்
ஊதியம்
Part Time Teachers

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com