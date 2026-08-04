பழைய குற்றாலம் தவிர மற்ற அருவிகளில் குளிக்க அனுமதி!

தென்காசி,
தென்காசி மாவட்டம் குற்றாலத்தில் பழைய குற்றால அருவி தவிர மற்ற அருவிகளில் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
தென்காசி மாவட்டம் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக, குற்றால அருவிகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்து வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. எனவே, சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பு கருதி, அருவிகளில் குளிக்க தற்காலிகத் தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது மழையின் தாக்கம் குறைந்து, நீர்வரத்து சீரான நிலைக்கு வந்துள்ளதால் தடையை நீக்கி மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
குற்றாலத்தின் மெயின் அருவி மற்றும் ஐந்தருவியில் வெள்ளம் குறைந்ததை அடுத்து, சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க முழு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் புலி அருவி மற்றும் சிற்றருவியில் பாதுகாப்பான அளவில் தண்ணீர் கொட்டுவதால் பொதுமக்கள் உற்சாகத்துடன் குளித்து மகிழ்கின்றனர்.
பழைய குற்றால அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு குறைந்தவண்ணம் இல்லை. எனவே, இங்கு மட்டும் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காகவும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாகவும் குளிப்பதற்கான தடை தொடர்ந்து நீடிக்கிறது. மலைப் பகுதிகளில் மீண்டும் மழை தீவிரமடைந்தால் பாதுகாப்பு கருதி கட்டுப்பாடுகள் மாற்றப்படலாம் என்பதால், சுற்றுலா பயணிகள் அதிகாரிகளின் வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றுமாறு வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.