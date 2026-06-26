பவுர்ணமி கிரிவலம்: விழுப்புரம் - திருவண்ணாமலை இடையே சிறப்பு மெமு ரெயில்

சென்னை,
திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேசுவரர் கோவிலில் நடைபெறும் பவுர்ணமி கிரிவலத்தை முன்னிட்டு பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க, விழுப்புரம் - திருவண்ணாமலை இடையே முன்பதிவில்லாத சிறப்பு மெமு ரெயில் இயக்கப்பட இருக்கிறது.
இது தொடர்பாக, தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-
விழுப்புரத்தில் இருந்து ஜூன் 29-ந் தேதி (திங்கட்கிழமை) காலை 10.10 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு மெமு ரெயில் காலை 11.45 மணிக்கு திருவண்ணாமலையை சென்றடைகிறது. மறுமார்க்கத்தில் திருவண்ணாமலையில் இருந்து மதியம் 12.40 மணிக்கு புறப்படும் மெமு சிறப்பு ரெயில் மதியம் 2.15 மணிக்கு விழுப்புரத்தை வந்தடைகிறது.
8 பெட்டிகளை கொண்ட இந்த சிறப்பு மெமு ரெயில் வெங்கடேசபுரம், மாம்பலபட்டு, அயந்தூர், திருக்கோவிலூர், ஆதிச்சனூர், அண்டம்பள்ளம், தண்டரை ஆகிய ரெயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.