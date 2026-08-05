மதுபான பிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சி: "ஓல்ட் மங்க், ராயல் சேலஞ்ச் உள்ளிட்ட சில பிராண்டுகளுக்கு தடை"

புதுடெல்லி,
இந்தியாவின் உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம், நாட்டின் முன்னணி மதுபான பிராண்டுகளின் குறிப்பிட்ட சில வகைகளை விற்பனை செய்ய அதிரடியாக தடை விதித்தது.
சந்தையில் மிகவும் பிரபலமான ஓல்ட் மாங்க் ரம், ராயல் சேலஞ்ச் விஸ்கி, ஆன்டிகுயூட்டி ப்ளூ விஸ்கி, பேக்பைப்பர் டீலக்ஸ் விஸ்கி, மெக்டொவல்ஸ் எண்.1 ரம் மற்றும் ஓல்ட் காஸ்க் டீலக்ஸ் ரம் ஆகிய பிராண்டுகளின் குறிப்பிட்ட சில தயாரிப்புகளுக்கு இந்த தடை விதிக்கப்பட்டது.
மதுபானங்களில் இயற்கையான தயாரிப்பு முறைக்கு மாறாக, செயற்கையான சுவையூட்டும் பொருட்கள் சேர்க்கப்பட்டிருப்பது ஆய்வக சோதனைகளில் கண்டறியப்பட்டது. ரம்மில் ரம் சுவையையும், விஸ்கியில் விஸ்கி சுவையையும் செயற்கையாகச் சேர்ப்பது உணவுப் பாதுகாப்பு விதிகளுக்கு முரணானது என்று உணவு பாதுகாப்புத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
குறிப்பாக 'ஓல்ட் மங்க்' ரம் பாட்டில்களில் '7 ஆண்டுகள் பழமையானது' என நுகர்வோரை திசைதிருப்பும் வகையில் தவறான வாசகங்கள் அச்சிடப்பட்டிருந்தது. இதுவே இந்த தடைக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. இந்த தடை உத்தரவை அடுத்து, குறிப்பிட்ட தரமற்ற தயாரிப்புகளை சந்தையிலிருந்து உடனடியாக திரும்பப் பெற சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு உணவு பாதுகாப்புத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.