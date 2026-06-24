அரசுப் பள்ளியில் சினிமா பாடல் பாடிய மாணவர்கள்? - தகவல் சரிபார்ப்பகம் விளக்கம்

சென்னை,
அரசுப் பள்ளி வகுப்பறையில் மாணவர்கள் சினிமா பாடல் பாடுவது போன்ற வீடியோ ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது. இந்த நிலையில் அதன் உண்மைத் தன்மை குறித்து தமிழக அரசின் தகவல் சரிபார்ப்பகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது. இதுதொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-
அரசுப் பள்ளி வகுப்பறையில் மாணவர்கள் சினிமா பாடல் பாடுவது போன்ற வீடியோ ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது. இது முற்றிலும் தவறான தகவலாகும்.
சம்பந்தப்பட்ட வீடியோ கடந்த 2022-ம் ஆண்டிலேயே வெளியானது. பழைய வீடியோவை தற்பொழுது அரசுப் பள்ளி வகுப்பறையில் நடந்த சம்பவம் போல சமூக வலைதளங்களில் தவறாக பரப்பி வருகின்றனர். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.