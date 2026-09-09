தமிழக செய்திகள்

8 இடங்களில் சதம் அடித்த வெயில்..!

அதிகபட்சமாக ஈரோட்டில் 103.6 டிகிரி பாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது.
8 இடங்களில் சதம் அடித்த வெயில்..!
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சென்னை,

தமிழகத்தின் ஒருசில பகுதிகளில் மழை பெய்தாலும், பல்வேறு இடங்களில் வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. பகல் நேரங்களில் மக்கள் வெளியே நடமாட முடியாத அளவுக்கு அனல் காற்று வீசி வருகிறது. இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் 8 இடங்களில் இன்று 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டை தாண்டி வெப்பம் பதிவானதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

அதன்படி தமிழகத்தில் இன்று அதிகமாக வெப்பநிலை பதிவான இடங்கள் வருமாறு:-

  1. ஈரோடு – 39.8°C - 103.6°F

  2. கரூர் பரமத்தி – 39°C - 102.2°F

  3. மதுரை விமான நிலையம் – 38°C - 100.4°F

  4. நாமக்கல் – 38°C - 100.4°F

  5. பாளையங்கோட்டை – 39.1°C - 102.4°F

  6. தஞ்சாவூர் – 39°C - 102.2°F

  7. திருச்சி – 39.7°C - 103.5°F

  8. வேலூர் – 38.9°C - 102.0°F

வெயில்
Temperature
Tamilnadu Temperature
High Temperature
வெயில் தாக்கம்
Temperature rise
வெயில் கொடுமை
வெயில் அளவு
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Daily Thanthi
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