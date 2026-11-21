சென்னை,
விலைவாசி உயர்வு என்பது தமிழகத்தில் மட்டுமே நிலவும் பிரச்சினை அல்ல. உலகம் முழுவதும் பல்வேறு நாடுகள் இந்தப் பாதிப்பைச் சந்தித்து வருகின்றன. என நடிகை குஷ்பு பேட்டி ஒன்றில் பேசியுள்ளார்.
தமிழகத்தில் அண்மைக்காலமாக அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலைகள் உயர்ந்து வருவது பொதுமக்களிடையே கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுதொடர்பாக பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும் தங்களது கருத்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், விலைவாசி உயர்வுக்கு தமிழக வெற்றிக் கழக (தவெக) அரசை மட்டுமே குறை கூற முடியாது என்று நடிகையும் அரசியல்வாதியுமான குஷ்பு தெரிவித்துள்ளார். நவம்பர் 20-ம் தேதி செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தபோது அவர் இவ்வாறு கூறினார்.
இதுகுறித்து குஷ்பு கூறுகையில், விலைவாசி உயர்வு என்பது தமிழகத்தில் மட்டுமே நிலவும் பிரச்சினை அல்ல. உலகம் முழுவதும் பல்வேறு நாடுகள் இந்தப் பாதிப்பைச் சந்தித்து வருகின்றன. மத்திய கிழக்குப் பகுதிகளில் நிலவும் போர்ச் சூழல், சர்வதேசப் பொருளாதாரத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன் காரணமாகவே பல்வேறு பொருட்களின் விலைகள் உயர்ந்து வருகின்றன என்றார்.
மேலும், சர்வதேச அளவில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளுக்காக தவெக அரசு ஆட்சிக்கு வந்ததால்தான் விலைவாசி உயர்ந்துள்ளது என்று குற்றம் சாட்டுவது சரியல்ல. தற்போதைய சூழலைப் பொதுமக்கள் சில காலம் பொறுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் குஷ்பு தெரிவித்துள்ளார். அவரது இந்தக் கருத்து அரசியல் வட்டாரத்தில் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.