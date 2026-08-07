தமிழக செய்திகள்

தூத்துக்குடி: கிணற்றில் மூழ்கி முதியவர் உயிரிழப்பு

தூத்துக்குடி மாவட்டம், மேலமணியாச்சி பகுதியில் பயன்படுத்தப்படாமல் இருந்த ஆழமான கிணறு ஒன்றில் முதியவர் சடலமாகக் கிடப்பது கண்டறியப்பட்டது.
முதியவர் உயிரிழப்பு
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தூத்துக்குடி,

தூத்துக்குடி மாவட்டம், புளியம்பட்டி அருகே காணாமல் போன முதியவர் ஒருவர் கிணற்றில் சடலமாக மீட்கப்பட்டது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

திருமணமாகாத முதியவர்

தூத்துக்குடி மாவட்டம், புளியம்பட்டி காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட மேலமணியாச்சி கீழத்தெருவைச் சேர்ந்த செல்வம் மகன் கருணாநிதி (வயது 70). திருமணமாகாத இவர், உறவினர்கள் யாரும் கவனிக்காத நிலையில் தனியாக ஆடு மேய்த்து பிழைப்பு நடத்தி வந்துள்ளார்.

காணாமல் போன முதியவர்

கடந்த சில நாட்களாக கல்லடைப்பு நோயால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருந்த இவருக்கு, அப்பகுதியைச் சேர்ந்த அண்டை வீட்டாரும் பொதுமக்களும் உணவு வழங்கி பராமரித்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு கருணாநிதி திடீரென வீட்டில் இருந்து காணாமல் போயுள்ளார். அவரை அக்கம் பக்கத்தினர் பல இடங்களில் தேடி வந்தனர்.

கிணற்றில் உடல் மீட்பு

நேற்று அப்பகுதியில் பயன்படுத்தப்படாமல் இருந்த ஆழமான கிணறு ஒன்றில் அவர் சடலமாகக் கிடப்பது கண்டறியப்பட்டது. இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த புளியம்பட்டி போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து, உடலைக் கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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Daily Thanthi
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