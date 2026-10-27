பனிமூட்டத்தில் கண்கொள்ளா காட்சியளித்த தஞ்சை பெரிய கோவில் - கண்டு ரசித்த சுற்றுலாப் பயணிகள்

தஞ்சாவூர்:
தஞ்சாவூரில் உள்ள உலகப் புகழ்பெற்ற பெரிய கோவிலை கடும் பனிமூட்டம் சூழ்ந்ததால், கோவிலின் பிரம்மாண்ட தோற்றம் மறைந்தது. இருப்பினும், பனிமூட்டத்துக்கு இடையே கோவிலின் அழகைக் கண்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் ரசித்தனர்.
தஞ்சாவூரில் அமைந்துள்ள பெரிய கோவில், உலகப் புகழ்பெற்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கட்டிடக்கலைச் சின்னமாக விளங்குகிறது. மாமன்னன் ராஜராஜ சோழனால் கட்டப்பட்ட இக்கோவில், அதன் பிரம்மாண்டமான விமானம், சிற்பங்கள் மற்றும் தனித்துவமான கட்டிடக்கலைக்காகப் புகழ்பெற்றது.
இந்த நிலையில், தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில் பகுதியில் நிலவிய கடும் பனிமூட்டம் காரணமாக, கோவிலின் பிரம்மாண்டமான தோற்றம் பனித்திரைக்குப் பின்னால் மறைந்தது. குறிப்பாக, கோவிலின் உயரமான விமானப் பகுதி பனிமூட்டத்தால் சூழப்பட்டு காணப்பட்டது.
பனிமூட்டத்தால் கோவிலின் முழுமையான தோற்றம் தெளிவாகத் தெரியாதபோதிலும், அதன் அழகிய தோற்றத்தை சுற்றுலாப் பயணிகள் ஆர்வத்துடன் கண்டு ரசித்தனர். பனிமூட்டத்துக்கு இடையே காட்சியளித்த கோவிலின் தோற்றம் பார்ப்பதற்கு வித்தியாசமாக இருந்தது.
வழக்கமாக பிரம்மாண்டமாகக் காட்சியளிக்கும் தஞ்சை பெரிய கோயில், பனிமூட்டத்தில் மூழ்கிய காட்சியால் சுற்றுலாப் பயணிகளின் கவனத்தை ஈர்த்தது. இந்தக் காட்சி அப்பகுதியில் தனித்துவமான சூழலை ஏற்படுத்தியது.