வானிலை செய்திகள்

தமிழகத்தில் 10 இடங்களில் சதம் அடித்த வெயில்!

தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது.
தமிழகத்தில் 10 இடங்களில் சதம் அடித்த வெயில்!
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சென்னை,

தமிழகத்தின் ஒருசில பகுதிகளில் மழை பெய்தாலும், பல்வேறு இடங்களில் வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. பகல் நேரங்களில் மக்கள் வெளியே நடமாட முடியாத அளவுக்கு அனல் காற்று வீசி வருகிறது.

இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் 10 இடங்களில் இன்று 100° பாரன்ஹீட்டை தாண்டி வெப்பம் பதிவானதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் இன்று அதிகபட்சமாக வெப்பநிலை பதிவான இடங்கள் பின்வருமாறு;

  1. ஈரோடு - 38.6

  2. கரூர் பரமத்தி - 38.5

  3. மதுரை நகரம் - 40.4

  4. மதுரை விமான நிலையம் - 41.0

  5. நாகப்பட்டினம் - 38.7

  6. பாளையங்கோட்டை 39

  7. தஞ்சாவூர் - 38

  8. திருச்சி - 39.5

  9. திருத்தணி - 38.1

  10. வேலூர் - 38.1

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