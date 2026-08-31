தமிழகத்தில் 11 இடங்களில் சதம் அடித்த வெயில்..!

சென்னை,
தமிழகத்தின் ஒருசில பகுதிகளில் மழை பெய்தாலும், பல்வேறு இடங்களில் வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. பகல் நேரங்களில் மக்கள் வெளியே நடமாட முடியாத அளவுக்கு அனல் காற்று வீசி வருகிறது.
இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் 11 இடங்களில் இன்று 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டை தாண்டி வெப்பம் பதிவானதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி தமிழகத்தில் இன்று அதிகமாக வெப்பநிலை பதிவான இடங்கள் வருமாறு:-
அதிராமபட்டினம் – 39°C - 102.2°F
சென்னை மீனம்பாக்கம் – 38°C - 100.4°F
ஈரோடு – 38.6°C - 101.5°F
மதுரை நகரம் – 39.8°C - 103.6°F
மதுரை விமான நிலையம் – 40.2°C - 104.4°F
பாளையங்கோட்டை – 37.9°C - 100.2°F
பரங்கிப்பேட்டை – 39.2°C - 102.6°F
தஞ்சாவூர் – 39°C - 102.2°F
திருச்சி – 38.9°C - 102.0°F
திருத்தணி – 37.8°C - 100.0°F
வேலூர் – 38°C - 100.4°F