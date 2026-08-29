தமிழகத்தில் 9 இடங்களில் சதம் அடித்த வெயில்..!

சென்னை,
தமிழகத்தின் ஒருசில பகுதிகளில் மழை பெய்தாலும், பல்வேறு இடங்களில் வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. பகல் நேரங்களில் மக்கள் வெளியே நடமாட முடியாத அளவுக்கு அனல் காற்று வீசி வருகிறது.
இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் 9 இடங்களில் இன்று 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டை தாண்டி வெப்பம் பதிவானதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி தமிழகத்தில் இன்று அதிகமாக வெப்பநிலை பதிவான இடங்கள் வருமாறு:-
சென்னை மீனம்பாக்கம் - 100.4°F
மதுரை - 102.9°F
மதுரை விமான நிலையம் - 104°F
பாளையங்கோட்டை - 101.3°F
பரங்கிப்பேட்டை - 100°F
தஞ்சாவூர் - 100.4°F
திருச்சி - 100.9°F
திருத்தணி - 101.5°F
வேலூர் - 102°F