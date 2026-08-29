வானிலை செய்திகள்

தமிழகத்தில் 9 இடங்களில் சதம் அடித்த வெயில்..!

அதிகபட்சமாக மதுரை விமான நிலையத்தில் 104 டிகிரி பாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது.
தமிழகத்தில் 9 இடங்களில் சதம் அடித்த வெயில்..!
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சென்னை,

தமிழகத்தின் ஒருசில பகுதிகளில் மழை பெய்தாலும், பல்வேறு இடங்களில் வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. பகல் நேரங்களில் மக்கள் வெளியே நடமாட முடியாத அளவுக்கு அனல் காற்று வீசி வருகிறது.

இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் 9 இடங்களில் இன்று 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டை தாண்டி வெப்பம் பதிவானதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி தமிழகத்தில் இன்று அதிகமாக வெப்பநிலை பதிவான இடங்கள் வருமாறு:-

  • சென்னை மீனம்பாக்கம் - 100.4°F

  • மதுரை - 102.9°F

  • மதுரை விமான நிலையம் - 104°F

  • பாளையங்கோட்டை - 101.3°F

  • பரங்கிப்பேட்டை - 100°F

  • தஞ்சாவூர் - 100.4°F

  • திருச்சி - 100.9°F

  • திருத்தணி - 101.5°F

  • வேலூர் - 102°F

வெயில்
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Daily Thanthi
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