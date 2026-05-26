ரஷ்யாவில் நிலநடுக்கம்: ரிக்டர் அளவில் 4.6 ஆக பதிவு

ரஷ்யாவின் தூரக் கிழக்கு பகுதியான கம்சட்கா தீபகற்ப பகுதியில் அண்மையில் மிதமான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது ரிக்டர் அளவுகோலில் 4.6 ஆகப் பதிவாகியுள்ளதாகப் புவியியல் ஆய்வு மையங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
ரஷ்யாவின் பெட்ரோபாவ்லோவ்ஸ்க்-கம்சாட்ஸ்கி நகரிலிருந்து கிழக்கு-வடகிழக்கே சுமார் 75 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த நிலநடுக்கம் மையம் கொண்டிருந்தது. மேலும், இது கடலுக்கு அடியில் சுமார் 79 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் தாக்கியதாக அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம் (USGS) முதற்கட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுகோலில் 4.6 என்ற மிதமான அளவில் பதிவானதால், அதிர்ஷ்டவசமாகப் பெரிய அளவிலான பொருள் சேதங்களோ அல்லது உயிர்ச்சேதங்களோ ஏற்பட்டதாக எந்தவொரு தகவலும் வெளியாகவில்லை.
நிலநடுக்கத்தைத் தொடர்ந்து கடலோரப் பகுதிகளுக்கு எவ்விதமான சுனாமி எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்படவில்லை. ரஷ்யாவின் கம்சட்கா மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள குரில் தீவுகள் பசிபிக் பெருங்கடலின் 'நெருப்பு வளையம்' என்று அழைக்கப்படும் நில அதிர்வு மண்டலத்தில் அமைந்திருப்பதால், இப்பகுதிகளில் அடிக்கடி நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படுவது வழக்கம்.