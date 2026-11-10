3 ஆண்டுகளில் திருமணம் நடக்காவிட்டால் முழுப் பணமும் வாபஸ்: சீன டேட்டிங் செயலியின் அதிரடி சலுகை!

பெய்ஜிங்,
சீனாவில் டேட்டிங் செயலி ஒன்று 3 ஆண்டுகளில் திருமணம் நடக்காவிட்டால் முழுப் பணத்தையும் திருப்பித்தருவதாக அதிரடி சலுகையை அறிவித்துள்ளது.
சீனாவில் தொடர்ந்து குறைந்து வரும் திருமண விகிதத்தை அதிகரிக்கும் வகையிலும், தீவிரமாக வரன் தேடுபவர்களைக் கவரும் வகையிலும் அந்நாட்டைச் சேர்ந்த ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனம் ஒன்று நூதனச் சலுகையை அறிவித்துள்ளது.
சீனாவின் ஷென்சென் நகரை மையமாகக் கொண்டு செயல்படும் லியாங்பெய் ஏஐ என்ற டேட்டிங் செயலி, தனது பயனர்களுக்கு 3 ஆண்டுகளுக்குள் திருமணம் நடைபெறாவிட்டால், அவர்கள் செலுத்திய 2,000 யுவான் (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.28,155) உறுப்பினர் கட்டணத்தை முழுமையாக திருப்பித் தருவதாக உறுதியளித்துள்ளது.
வழக்கமான டேட்டிங் செயலிகளைப் போல ஒரே நேரத்தில் பலருடன் உரையாடும் வசதி இதில் இல்லை. ஒருவர் ஒரு நேரத்தில் ஒரே ஒரு நபருடன் மட்டுமே இணைக்கப்பட்டுப் பேச முடியும். அந்த தொடர்பு முடிவுக்கு வந்த பிறகே அடுத்த நபரைத் தேட முடியும்.
செயலியில் இணையும் பயனர்களிடம் ஏஐ தொழில்நுட்பம் சுமார் 20 நிமிடங்கள் உரையாடி, அவர்களின் குடும்பப் பின்னணி, எதிர்காலத் திட்டங்கள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளைக் கேட்டறிந்து மிகப் பொருத்தமான துணையைப் பரிந்துரைக்கிறது.
திருமணமானவர்கள் ஏமாற்றி இணைவதைத் தடுக்க, பயனர்களின் உண்மையான பெயர், புகைப்படம் மற்றும் திருமணமாகாதவர் என்பதற்கான சான்றுகள் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளன.
ஷென்சென் நகரில் திருமணம் பதிவு செய்த 150 தம்பதிகளிடம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வின் அடிப்படையில், அந்நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஜெங் சின்சுன் இந்த திட்டத்தை வடிவமைத்துள்ளார். 2026-ம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் தொடங்கப்பட்ட இச்செயலி, சீனாவின் 300-க்கும் மேற்பட்ட நகரங்களில் பயன்பாட்டில் உள்ளது.
சீன இளைஞர்களிடையே வழக்கமான டேட்டிங் செயலிகள் மீது ஏற்பட்டுள்ள சலிப்பைப் போக்க அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த சலுகை, சமூக வலைதளங்களில் பெரும் வரவேற்பையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. 2026-ல் தொடங்கப்பட்ட இச்செயலியின் 'பணம் திரும்பப் பெறும்' உத்தரவாதம் 2029-ம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் தான் முதல் கட்டமாக பரிசோதிக்கப்பட உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.