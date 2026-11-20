லாகூர்,
பாகிஸ்தானில் கியாஸ் டேங்கர் லாரி மீது பஸ் மோதிய கோர விபத்தில் 10 பேர் உயிரிழந்தனர்.
பாகிஸ்தானின் பலூசிஸ்தான் மாகாணம் டுர்பெட் நகரில் இருந்து நேற்று கராச்சி நகருக்கு ஆம்னி பஸ் சென்றுகொண்டிருந்தது. அந்த பஸ்சில் 30க்கும் மேற்பட்டோர் பயணம் செய்தனர்.
இந்நிலையில், பலூசிஸ்தான் மாகாணம் குவாடர் மாவட்டம் பசால் பகுதியில் சென்றுகொண்டிருந்தபோது டிரைவரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த ஆம்னி பஸ் சாலையில் எதிரே வந்த கியாஸ் டேங்கர் லாரி மீது மோதியது.
இந்த கோர விபத்தில் பஸ் முழுவதும் தீப்பற்றி எரிந்தது. இந்த சம்பவத்தில் ஆம்னி பஸ்சில் பயணம் செய்த பெண்கள், குழந்தைகள் உள்பட 10 பேர் தீயில் உடல்கருகி உயிரிழந்தனர். மேலும், 20 பேர் படுகாயமடைந்தனர். தகவலறிந்து விரைந்து சென்ற மீட்புக்குழுவினர் படுகாயமடைந்தவர்களை மீட்டு அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். மேலும், இந்த விபத்துக்கான காரணம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.