நடிகை மடோனா செபஸ்டியன் லேட்டஸ்ட் கிளிக்ஸ்!
'பிரேமம்' படம் மூலமாக சினிமாவுக்கு அறிமுகமானவர் மடோனா செபஸ்டியன்.
தொடர்ந்து ‘காதலும் கடந்து போகும்', ‘கவண்', ‘ஜூங்கா', ‘லியோ', ‘ஜாலியோ ஜிம்கானா' உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார்.
லியோ படத்தில் விஜய்க்கு தங்கையாக நடித்து பிரபலமானார். வளர்ந்து வரும் நடிகையான இவர், குறைவான அளவிலேயே படங்கள் நடித்து வருகிறார்.
சமூக வலைதளங்களில் மிகவும் ஆக்டிவாக இருக்கும் இவர், அடிக்கடி போட்டோஷூட் நடத்தி புகைப்படங்களை பகிர்ந்து வருகிறார்.
